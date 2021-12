Amazon Rewards Giuliano: nova entrada em 62

Giuliano Arnoldi, 62, funcionário do Centro de Triagem Casirate D’Adda, também está entre os três vencedores da edição de 2021 do “Amazon Stars”, iniciativa da Amazon que visa recompensar aqueles que conseguiram reunir uma significativa dedicação no local de trabalho ao compromisso com as comunidades locais em que vivem. Ele vive nela graças a atividades voluntárias, iniciativas de arrecadação de fundos e muito mais.

Entre as três histórias vencedoras, relatadas diretamente por funcionários de toda a Itália, a história de Giuliano conta a história de um homem que sempre morou em Capriati e trabalhou muitos anos sozinho no setor de floricultura, mas após uma vida passada em meio a uma flor e as fábricas tiveram de acumular Enrole com o início de um novo negócio na Amazon. Casirate d’Adda deu-lhe as boas-vindas em 2019, dando-lhe aquele contrato perpétuo de 60 anos que é quase utópico. “Por causa da crise – diz ele – tive que fechar meu negócio. Depois, fiz diversos trabalhos até chegar à Amazon, onde pude encontrar um ambiente cooperativo e tranquilo que não vivia há muito tempo, bem como uma estabilidade no emprego que não era garantida na minha idade “.