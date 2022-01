A investigação com Portugal e a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid | primeira página

Dúvidas sobre os detalhes dessa transferência já foram expressas no dia de sua celebração. Agora, essas correlações tornaram-se hipóteses investigativas. Os portugueses passam por meio ponto João Félix do Benfica entrou no Atlético de Madrid, que se realizou no verão de 2019, contra a magistratura portuguesa, segundo noticiou o jornal Correio da Manhã..

O Ministério Público quer ver claramente pelo menos três aspectos desse negócio: 1) o motivo de um valor acordado de € 120 milhões a € 126 milhões. 2) a enorme comissão de 12 milhões de euros, dividida entre Jorge Mendes (que entrou nas negociações como mediador entre os dois clubes) e Manuel Moreira de Sá, agente do jogador de futebol; 3) A possibilidade de o próprio João Félix ter evadido o IRS.

Esquema de Financiamento Especial – Os leitores do Calciomercato.com lembrarão que nosso jornal notou imediatamente uma transação completamente anômala no mercado de transferências. O jovem futebolista de 19 anos, tendo disputado apenas um torneio como titular, foi vendido por 120 milhões de euros, o valor da sua cláusula de rescisão. Um número que na época parecia muito exagerado e que o jogador ao longo das próximas três temporadas não conseguiu justificar. Mas o esquema de financiamento adotado para pagar os salários do Benfica era ainda mais confuso. Dos 120 milhões de euros a serem pagos pela transferência, o Atlético pagou apenas 30.

Os restantes 90 milhões de euros foram pagos ao clube lusitano pela XXIII Capital, a financeira sediada em Londres que aderiu aos cartões Football Leaks e planeava converter os fundos do mercado de transferências em produtos financeiros a colocar na Bolsa de Nova Iorque.

Começando com os jornais do Football Leaks, tem havido especulações sobre a possibilidade de formas secretas de TPO. Nos meses seguintes, falou-se urgentemente sobre a verdade desta Por trás da XXIII Capital estava o financista internacional George Soros.

O verão de 2019 foi um herói especial da XXIII Capital e sempre com o Atlético de Madrid (a empresa mais enraizada na economia paralela do futebol mundial) no centro do jogo. Porque o clube de Colchonero esteve no centro de duas transferências emocionantes naquele verão, uma entrante e outra: além da transferência de João Félix, foi financiada a venda de Antoine Griezmann ao Barcelona, ​​​​com financiamento semelhante. Um papel de liderança que seja claro o suficiente para chamar a atenção de nós dois e guardião, com artigos escritos em colaboração que destacam a ampla atividade de captação de recursos realizada pela XXIII Capital na Bolsa de Valores das Ilhas Cayman. E talvez tenha sido uma coincidência, mas depois de alguns meses XXIII Capital anuncia redução de suas atividades.

suspeitos dos investigadores Três anos depois, a transferência de João Félix está na mira dos investigadores portugueses que investigam a investigação do Cartão Vermelho para apurar o uso inescrupuloso que o ex-presidente Luis Felipe Benfica e suas finanças teriam usado. Segundo Corio da Manha, os juízes estão primeiro a investigar os 6 milhões de euros adicionais que elevaram o número da transferência de 120 para 126 milhões de euros. Esse dinheiro adicional, oficialmente, será pago pelo Operations Finance Services. Mas os investigadores suspeitam que o dinheiro foi usado para outra coisa e querem entender o quê. Seguem-se 12 milhões de comissões de corretagem, das quais 75% foram recebidas por Mendes e os restantes 25% por Manuel Moreira de Sá. Personagens muito difíceis. Mas sobretudo, informa o diário português, 80% do volume de negócios da agência Mendes, Gestifute, entre janeiro e junho de 2019 é atribuível ao Benfica. Por fim, há a questão das preocupações de João Félix, que teme ter que pagar impostos sobre a cláusula de liberação pela qual passa um valor oficial. Uma das conversas interceptadas, entre Vieira e o advogado do jogador, é dedicada a esse tema. Também neste aspecto o judiciário quer ver com clareza.

