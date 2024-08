A economia portuguesa desacelera acentuadamente no segundo trimestre devido às exportações e ao consumo

A economia portuguesa cresceu ligeiros 0,1% no segundo trimestre face ao trimestre anterior, quando registou uma expansão revista de 0,8%, prejudicada pela estagnação das exportações e pelo abrandamento do consumo privado, segundo dados oficiais publicados no Terça-feira.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) adianta ainda na sua estimativa preliminar que o PIB cresceu 1,5% no trimestre face ao ano anterior, a mesma taxa dos primeiros três meses de 2024.

O Instituto Nacional de Estatística disse ter havido um aumento do investimento, mas um abrandamento do consumo privado, enquanto “o contributo da procura externa líquida tornou-se negativo”, com as exportações de bens e serviços – que incluem o principal sector do turismo – a estabilizarem no segundo trimestre. Apesar do aumento das importações.

O crescimento trimestral de Portugal foi mais fraco do que o crescimento modesto de 0,3% em França e 0,2% na Alemanha no segundo trimestre em comparação com o trimestre anterior e muito mais lento do que o forte crescimento de 0,8% do seu principal parceiro comercial, Espanha.

Felipe Garcia, chefe da consultoria de informações do mercado financeiro, disse que o crescimento ficou abaixo do esperado devido à desaceleração da demanda externa.

“O número é particularmente decepcionante em comparação com a Espanha”, disse ele.

Ao atualizar as suas previsões económicas trimestrais, o Banco de Portugal afirmou que a economia deverá crescer entre 2% e 2,3% todos os anos até 2026, ultrapassando a expansão esperada de toda a zona euro.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmiento, disse há três semanas que Portugal poderia crescer mais de 2% em 2024 e 2025.

“O crescimento de dois por cento ainda é possível este ano, mas para que isso aconteça, o trimestre atual deve ser particularmente forte”, disse Garcia.

A economia portuguesa cresceu 2,3% no ano passado.