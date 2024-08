Alarme de mercado? “Se você tinha US$ 1.000 no mercado de ações há vinte anos, agora você tem US$ 300.” Especialistas dizem que sim

depois Derrota do mercado na segunda-feira, 5 de agostoa Alerta para investidores? As avaliações proliferam entre estrategistas e especialistas em busca de explicações, conselhos e previsões para o futuro próximo no mercado de ações.

Entre as muitas observações acumuladas até agora, uma interessante é compreender como os mercados mudam – e como mudam: “Se você tinha US$ 1.000 no mercado de ações há vinte anos, agora você tem US$ 300“Segundo cálculos do economista romeno Radu Georgescu.

Para entender como esse cálculo radical foi alcançado, o investidor bilionário mais seguido de todos os tempos está de volta à moda: Warren Buffett. Como ler o actual pânico do mercado segundo as reflexões dos especialistas (e através dos princípios do Oráculo de Omaha)? Aqui está o que você precisa saber sobre a turbulência do mercado de ações.

Especialistas explicaram o pânico do mercado

Economista Radu Georgescu O que acontece no mercado de capitais Apelando para a sabedoria de Warren Buffet: “O mercado de ações virou sala de estar e 90% das pessoas. Perde dinheiro investido na bolsa“Afirmou o especialista, relembrando as palavras do investidor mais famoso e rico do mundo.

Em sua carta anual aos acionistas, em fevereiro, Buffett disse ter visto um “comportamento de cassino” Nos mercados financeiros, para lembrar aos investidores que é difícil vencer o jogo.

“Por alguma razão, estou Os mercados de ações são muito semelhantes a um cassino hoje do que eram quando eu era jovem. “O cassino tenta os investidores todos os dias.”Ele confirmou.

A quem foram dirigidas as críticas ao Oráculo de Omaha? Compre ações “quentes”. ou Perseguindo ganhos de curto prazo. Em vez disso, ele acredita que as ações que não perderão valor são ações de empresas semelhantes Coca-Cola e American ExpressJogadores tão fortes nos seus setores que é difícil imaginar um mundo sem eles. “Se você investir muito dinheiro em… Uma ação volátil“É fácil se queimar.”Ele terminou.

Inspirado por essas ideias, o economista Radu Georgescu calculou: “Se falamos de investimentos, podemos analisar o desenvolvimento num período de 20-30-40 anos. Em agosto de 2004 pesquisei o que são. As maiores empresas (no valor mais alto do mercado de ações)”. Aqui estão os resultados: General Electric, Cisco, Citi, Intel, Vodafone. De 2004 a 2024 esses procedimentos Diminuiu entre 35% e máximo 90%.

Conclusão? “Se em agosto de 2004 você tinha US$ 1.000 investidos no mercado de ações das 5 maiores empresas do mundo, agora você tem US$ 300.”.

No final das contas, Georgescu-Rogen seguiu o conselho de Warren Buffett: “Compre o índice Dow Jones“A única maneira de não perder dinheiro na bolsa”.

Isenção de responsabilidade



As informações e considerações deste artigo não devem ser usadas como base única ou principal para a tomada de decisões de investimento. O leitor mantém total liberdade nas suas escolhas de investimento e total responsabilidade na sua realização, pois só ele conhece a sua propensão ao risco e o seu horizonte temporal. As informações contidas no artigo são fornecidas apenas para fins informativos e sua divulgação não constitui nem deve ser considerada uma oferta ou solicitação de poupança ao público.