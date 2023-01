Tim: Os problemas nunca acabam, se não funcionar mais depois de uma atualização, você tem que fazer

A TIM atualizou o TIM Vision com resultados um tanto problemáticos: após a atualização, os canais digitais terrestres não funcionam mais, a menos que a assinatura seja paga.

Nada estranho, certo? Em vez disso, há um pequeno problema: a TIM também atualizou os decodificadores que os clientes compram e, portanto, não estão vinculados a nenhum tipo de assinatura.

TIM corta o decodificador para “não assinantes”

Os aborrecimentos só começaram quando a Tim decidiu atualizar os decodificadores TIM Vision Box para Evite mostrar canais digitais terrestres para quem não paga pelo serviço De assinatura, uma verdadeira bagunça porque existem dois tipos de set-top boxes TIM Vision Box no mercado: os próprios e os emprestados, ou seja, os set-top boxes que devem ser devolvidos e os que se destinam para uso por tempo determinado.

Esses decodificadores são TIM para todos os efeitos e a empresa tem controle total sobre eles, tanto em serviço quanto em atualização: ninguém está discutindo a decisão de limitar a exibição de determinados canais ou limitar determinados serviços de assinatura a clientes não pagantes , mas ainda é uma escolha incomum, visto que a unidade Decoder emprestada para usar É para clientes de ingressos de temporada TIM Vision independentementee assim pagar regularmente.

Motivos e problemas para atualizar o TIM Vision

Isso é incrível Mas não deve interessar aos proprietários de decodificadores de forma alguma: Antigamente vendiam-se set-top boxes da TIM, e ainda hoje permitem comprar um set-top box depois de dois ou três anos: uma possibilidade que está bem escrita no documento da TIM, e a opção diversifica bem dos gratuitos empréstimo de que falávamos há pouco.

Talvez a TIM, já que não há como distinguir decodificadores vendidos daqueles “emprestados”, deveria ter atualizado o decodificador globalmente, Remova a funcionalidade que deveria ser garantida para aqueles que compraram o decodificadorTerrestre digital integrado: Com o TIMVISION Box, sua TV está pronta para um novo padrão digital terrestre: você não precisa trocar de TV para continuar assistindo aos canais de TV.

A TIM inutilizou praticamente todos os decodificadores vendidos, e o problema fica ainda mais complicado quando um cliente o comprou recentemente:O decodificador ainda está na garantia e tem todo o direito de exigir a substituição Com um decodificador de trabalho. Uma situação que certamente levará a alguns curtos-circuitos, visto que agora a TIM box voltará a funcionar apenas com assinatura.

Esta atualização parece ser claramente projetada para aqueles clientes, que não são mais assinantes, que deveriam devolver o decodificador após o cancelamento. Brevemente, Uma manobra dedicada a combater aqueles que pensavam que estavam recebendo o dispositivo de graçaViolação do contrato de empréstimo.

TIM ainda está em silêncio

Além disso, dado que a TIM não parece ter como distinguir os decodificadores vendidos dos “emprestados”, seria difícil dizer. Dispositivos usados ​​que ainda devem estar funcionando. Expliquemos melhor: dificilmente a TIM conseguirá entender que os decodificadores TIM Vision usados ​​foram revendidos por quem os comprou legitimamente ou se são de algum ex-cliente, que resolveu revender o decodificador quando ao invés disso, conforme o contrato, ele deveria tê-lo devolvido à empresa.

É difícil dizer o que a empresa fará agora: A TIM ainda não emitiu nenhum comunicado Aguardamos os comunicados oficiais, mas é claro que quem adquiriu o descodificador ou comprou diretamente na loja TIM, evitando pagar os 5€ mensais exigidos pela subscrição, tem direito a ter o seu descodificador pronto a usar .

Se você possui um decodificador TIM Vision e foi uma das vítimas da última atualização, saiba que infelizmente não há soluções no momento. no momento, A única coisa a fazer é armar-se com paciência E aguardem notícias animadoras da TIM.

Felizmente, as Caixas TIM Vision são oferecidas apenas como empréstimo: elas são, na verdade, parte de uma assinatura TIM Vision, o que significa que A maioria dos usuários nunca encontrará esse tipo de problemaDesde que você ainda tenha uma assinatura ativa. Porém, também é verdade que antigamente as caixas estavam disponíveis para compra e ainda existe a possibilidade de adquiri-las, pagando um valor simbólico que varia de acordo com o número de anos de assinatura do serviço TIM Vision.