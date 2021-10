Tesla empurra Europa: boom nas vendas de eletricidade

Tesla empurra a Europa: as vendas crescem em setembro em todos os principais países. Em alguns mercados, o fabricante Elon Musk minou a Toyota, a rainha dos carros híbridos.

Tesla dirige a Europa: mais carros elétricos vendidos na Alemanha do que diesel!

Existem três boas razões para explicar outro mês de corrida para Tesla. O primeiro está relacionado comY. Chegada, o outro produto capaz de fazer grandes números além de 3. modelo. A segunda é que a empresa sediada em Fremont lidou com a crise melhor do que seus concorrentes Suprimentos de chip, com maior contenção da produção reduzida. A terceira é que o último mês do trimestre, como setembro, sempre foi o período para Tesla pague mais em entrega. Apesar de tudo isso, os resultados da empresa americana são surpreendentes. Qual a importância dos números da eletricidade em geral? Começando de Alemanha, Os mercados europeus mais importantes que testemunharam vendas de eletricidade Ultrapassou os carros a diesel pela primeira vez. Quota de mercado 17,1%, Com 33.655 Gravações, contra 15,9% de carros a diesel. Também é bom plug-in ibrideem 8%. Obviamente, foi o grupo que impulsionou Volkswagen Audi, Mas Tesla se preparou 7,903 As máquinas foram vendidas.

O Reino Unido e a França também concorrem. Noruega com 77,5%

Um pouco menos do que a Alemanha Reino Unido, Chegou em setembro em 15,2% Compartilhe eletricidade com 32,721 gravações. Muitas saudações para diesel, O que dificilmente vale a pena em Londres e seus subúrbios agora 5%. Bem, mas não como EVs, vendas plug-in ibride, O 6,4%. Aqui os dados dos modelos individuais ainda não foram divulgados, mas sabe-se que o mais vendido é Tesla Model 3 Período 6,879. e a França? Também aqui opera o mercado de carros elétricos: estamos em 13% De compartilhar, com 17.128 EV vendido. Com o Tesla Model 3, ele supera novamente (apesar da pequena diferença de preço) Renault Zoe: 2.833 contra 2.382. Também é bom plug-in ibride, O 9% do mercado. Sem falar no incrível Noruega: Há eletricidade que vale a pena 77,5% das vendas, enquanto o diesel é Al 2,3%. Existem dois tipos de direção Tesla: Y. modelo Período 3,564 E Formulário 3 A 2.218. NS Itália, Você pergunta? piso, mas cresce: Em setembro ele chegou todos os 8% De compartilhar, com 8.492 gravações. Mas o norte da Europa é muito longe …

– Quer fazer parte da nossa comunidade e ficar sempre informado? Registre-se gratuitamente para nós as notícias E nosso canal Youtube –