A guerra ucraniana e o impacto na economia da União Europeia

A guerra começou na Ucrânia um efeito dominó que envolve todas as outras nações em uma cadeia e prevê o resultado do conflito militar em outras regiões também. Um desses fatores é a economia, entendida como uma rede global, situações nacionais e privadas.

Itália Encontra-se envolvido no conflito russo-ucraniano de múltiplas perspectivas: como Estado soberano, é claro, mas também como Estado membro da OTAN e da União Europeia. E no nível social em particular, as tensões geopolíticas estão tornando os ventos mais fortes Crise econômica (Aqui falamos sobre a crise do trigo e quais países correm o risco de ficar sem suprimentos).

Efeitos do conflito no crescimento europeu

Num novo relatório sobre o Estado da União, a Comissão Europeia observa que, entre as economias avançadas, a economia da UE é “O cenário de crise mais vulnerável”. Os motivos são variados e vão desde o agravamento da crise energética até a imposição de cinco pacotes Sanções contra a Rússiaaté o aumento dos custos deAcolhendo milhões de refugiados Ucranianos. Tudo no contexto de uma frágil recuperação, lançada após dois anos pandemia de doença de vírus corona a hiperinflação a enfraquece.

Em suma, as perspectivas para a economia europeia eram fortes Tamanhopassando de previsões de uma expansão prolongada e forte para estimativas de baixa.

A situação do PIB na Europa

Crescimento real estimado do PIB na União Europeia 2,7% em 2022 e 2,3% em 2023, abaixo dos 4% e 2,8% esperados no relatório anterior sobre a economia europeia divulgado no início de fevereiro. Exceto para solo PortugalPara todos os Estados-Membros, as perspectivas de crescimento deterioraram-se. E para 20 dos 27 países da União Europeia, o declínio é superior a 1%.

Aqueles que mais arriscam no biênio 2022-2023 são Economias do Leste Europeu, principalmente a Eslováquia, que já está geograficamente apenas mais próxima da frente de guerra. Movendo-se para o coração do Velho Continente, são as relações energéticas com a Rússia que fazem a diferença: por um lado, a dependência dos projetos russos de gás Itália E Alemanha Comparado com -2,1 e -2,2% do Più, enquanto nos demais França Espere “apenas” -0,8%.

Segundo a Comissão da União Europeia, A possibilidade de uma interrupção total do fornecimento de gás russo Poderia levar a uma nova queda no crescimento econômico da UE de 2,5 pontos percentuais para 2022 e 1% em 2023 (Putin decidiu cortar permanentemente o gás para um país europeu: aqui está qual país).

Sanções e a questão energética

As consequências das sanções contra a Rússia também afetam a economia da UE. Movimento, a julgar pela direção do rublo, Não foi tão eficaz quanto esperava. Depois de atingir máximas no início de março, a moeda russa está de volta aos níveis mais baixos dos últimos dois anos. Na verdade, não devemos esquecer que Moscou coleta Cerca de um bilhão de dólares todos os dias Graças às exportações de energia.

Este último parece ter resistido bem à influência das sanções ocidentais, Aumentar o volume das exportações em 8% e alcançar um superávit atual de US$ 250 bilhões até 2022. Conforme mencionado sol 24 horasIsso é mais que o dobro do valor de 2021.

Claro, para Moscou, não pode ser tudo rosas. PIB russo esperado de qualquer maneira queda de 8,5% este ano, com uma taxa de inflação estimada em 21%. Além disso, a partir de meados de fevereiro Índice Moex da Bolsa de Valores Russa perdeu um terço do seu valor (Há um clima de crise na Rússia: aqui explicamos por que).

O custo da ajuda à Ucrânia: quanto isso afetará?

Por último, há a questão da ajuda à Ucrânia. O pacote mais recente aprovado pela UE é válido 500 milhões de euros, para um total de mais de dois bilhões. Deve ser adicionado a este aprox. 5 bilhões de euros de fornecimentos de armas atribuídos por cada Estado-Membro.

Não só isso: o gasto total também deve incluir 8 bilhões de euros Na ajuda financeira e humanitária, alocada ao país ocupado e orçada pelos estados membros e instituições europeias.