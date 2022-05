Limites que aumentam as multas

O governo, liderado por Mario Draghi, deixou imediatamente claro que a luta contra a evasão fiscal era sua principal prioridade.

Mas combater a evasão fiscal também significa combater a evasão fiscal monetário. Na verdade, a evasão fiscal só pode ser interrompida impedindo ou dificultando severamente o uso do dinheiro.

Portanto, torna-se fundamental que o governo desencoraje o uso do dinheiro e o faz de várias maneiras que podem ser muito punitivas Para quem está acostumado com esta forma de pagamento Ainda não foi usado para pagamentos eletrônicos.

Limites e limites que levam a investigações

Cuidado com muitos Máximos Isso leva a investigações, mas também a multas. O governo sabe que é muito fácil para um profissional sonegar impostos: basta fazê-lo Pague com dinheiro e nunca será rastreado desse acordo.

Mas é claro que isso se aplica a qualquer cidadão e, portanto, ao governo Em termos monetários, tudo muda Além disso, ter muito dinheiro no bolso e em casa se torna perigoso. Vamos ver em ordem o que evitar para não incorrer em multas e investigações. Em primeiro lugar, devemos ter em mente o máximo Prêmio dinheiro em espécie.

Limites de dinheiro e pagamentos

Atualmente você corre o risco de pagar uma grande multa se impor Pagamento em dinheiro de 2000 euros e acima. Mas isso só vale até o final do ano. De fato, a partir de 2023, mesmo que o pagamento seja em dinheiro de 1.000 euros ou mais, a multa será acionada. Além disso, ao pagar na loja a partir de junho, o dono da loja não poderá reivindicar o pagamento em dinheiro. Você terá que aceitar cartões e caixas eletrônicos. Se o comerciante pedir dinheiro Ele vai arriscar uma multa proporcional para o mesmo valor de pagamento.

No seu bolso ou em casa

Mas também é importante não ter muito dinheiro nele ou em casa. Se muito dinheiro for pego no bolso ou em casa, o fiscal pode presumir que essa quantia desproporcional de dinheiro é necessária. Evasão fiscal ou lavagem de dinheiro Assim, investigações e sanções serão possíveis. Não existe um limite fixo real que não possa ser excedido porque durante as verificações de dinheiro Já encontrado, está diretamente relacionado à situação econômica do contribuinte. Portanto, pode não parecer estranho para um contribuinte mais rico que ele tenha uma grande quantia de dinheiro com ele, mas para um contribuinte com mais dificuldades econômicas, a mesma quantia pode parecer suspeita e iniciar cheques.