O novo Mini Cooper, é como dirigir um kart: leve e ágil, estar atrás do volante nunca foi tão divertido

O Mini Cooper é um carro icônico que estreou em 1959. Desde então, a marca MINI se tornou sinônimo de estilo, inovação e prazer de dirigir. O novo Mini Cooper não é exceção: com sua dirigibilidade e agilidade, você se sente dirigindo um carro pequeno.

O Mini Cooper SE totalmente elétrico É a nova fronteira da inovação tecnológica E prazer de condução. O BMW Group, proprietário da marca Mini, usou sua experiência automotiva para criar um carro que oferece uma experiência de direção inigualável. Mini Cooper SE Rigorosamente testado para garantir que oferece a mesma emoção que tornou a marca Mini famosa.

Graças ao torque máximo disponível em baixas rotações, o Mini Cooper SE Oferece aceleração rápida e sem atrasos na trocao que garante stn Uma experiência de condução dinâmica e envolvente Os pilotos de teste do BMW Group colocam o Cooper E e SE à prova no laboratório, na estrada e em pistas de corrida privadas para verificar se as futuras versões elétricas oferecem a mesma emoção que as versões de combustão interna.

O Mini Cooper SE está equipado com uma bateria de íons de lítio de alta tensão instalada no piso para garantir Ótima aderência à estrada e distribuição de pesoCom maior estabilidade e agilidade do veículo. A capacidade da bateria foi aumentada em comparação com a versão anterior. Com uma bateria de 40,7 kWh no Cooper E e 54,2 kWh no Cooper SEdando novos modelos Seu alcance é entre 300 e 400 km.

“Mini Cooper SE: o carro elétrico que oferece emoções semelhantes às da versão de combustão interna”

Além disso, o Mini Cooper SE Equipado com uma ampla gama de tecnologias avançadasincluindo o sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque, sistema Som de alta qualidade e várias funções Assistência à conduçãocomo controle de tração e sistema frenagem automática.

Os pilotos de teste do BMW Group testaram o Cooper E e SE no laboratório, na estrada e em pistas particulares para verificar se Futuras versões elétricas oferecem as mesmas vibrações De versões de combustão interna.

Mini Cooper: uma experiência de direção única entre inovação e tradição

Além disso, um Mini Cooper É equipado com um sistema de direção altamente preciso e sensível. Este sistema de direção permite que o motorista sinta a estrada e responda com grande precisão às curvas e direções da estrada. Sente-se ao volante de um Mini Cooper É como dirigir um carro pequenocom sensação de controle total da máquina.

O futuro totalmente elétrico do Mini será completado por Aceman A partir de 2024. O Mini Cooper SE representa uma opção interessante para quem quer um carro ecológico e sustentável, sem abrir mão do prazer de dirigir que só o Mini Cooper pode oferecer. O Mini Cooper SE é um carro que incorpora inovação e tradiçãoOferece uma experiência de condução única e envolvente.