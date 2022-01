Covid Europe, mais de 100 milhões de caixas, mas ninguém quer mais “bloquear” – Corriere.it

A partir de Andrea Marinelli

O recorde se espalhou por todo o continente, mas os governos reduziram os dias de isolamento e quarentena para não paralisar as economias e ficar gravemente sem pessoal em serviços essenciais.

Alimentado pela variante Omicron, A Europa ultrapassou 100 milhões de casos desde o início da epidemia. Não houve muitos casos antes, com vários países – incluindo Itália – que ajustaram seu registro negativo por dias. No entanto, se os governos reimporem restrições e máscaras, por outro lado Encurte os períodos de isolamento dos aspectos positivos: A alternativa é altamente contagiosa, mas os sintomas leves e o uso generalizado de vacinas estão levando as autoridades a encurtar os dias de quarentena para não afetar uma economia que já foi tentada. Riscos, escreve Politico Europe, é que, com milhões de pessoas isoladas – se o teste for positivo – ou em quarentena – se entrarem em contato com uma pessoa infectada – O continente também enfrenta uma grave escassez de pessoal Em serviços básicos, como transporte e hospitais.

Na quinta-feira, alegando que o Omicron não só tinha sintomas mais leves, mas também uma vida útil mais curta, A Grécia foi o primeiro país europeu a reduzir os dias de isolamento de positivos para 5 diasDe acordo com a recomendação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que anunciaram uma quarentena de cinco dias para os infectados sem sintomas: Os especialistas explicaram que a maioria dos casos de transmissão ocorre nos dois dias anteriores ao início dos sintomas e nos três dias seguintes. Em vez disso, o Reino Unido, Irlanda, França, Espanha e Portugal fixaram seus dias de isolamento em 7 diasEnquanto a própria Itália e o Reino Unido cancelaram a quarentena para pessoas vacinadas que tiveram contato com uma pessoa positiva. READ Recibo de loteria em 23 de setembro: Vencedores

Em suma, a Europa parece estar seguindo “o caminho de Boris Johnson”, o primeiro-ministro britânico que, no início da pandemia, se concentrou na imunidade coletiva para evitar o bloqueio, antes de recuar: A diferença, em comparação com então, é a vacina Em muitos países da Europa Ocidental, mais de 70% dos cidadãos estão totalmente imunizados Menos grave para uma variante altamente contagiosa, mas com sintomas mais leves Principalmente para quem tomou duas ou três doses. A chave para explicar a decisão que os governos estão caminhando, de acordo com um estudo recente publicado em New England Journal of Medicine Mas feito antes da chegada da variante Omicron, é exatamente isso: quem foi vacinado precisa de 5,5 dias para dar negativo, e quem não foi, 7,5 dias.

Com as novas regras, para sair da quarentena, na Inglaterra, são necessários dois testes rápidos negativos, que são realizados no sexto e sétimo dia, enquantoNa Grécia, foi adotada a regra “cinco mais cinco” dos EUAApós o quinto dia, se os sintomas desaparecerem, a máscara deve ser usada por mais cinco dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Os governos estão lutando com um delicado “trabalho” do orçamento: Devem controlar a infecção, mas ao mesmo tempo não parar suas economias. “É um compromisso entre a ciência e a necessidade de interrupção mínima”, disse ele. guardião Michael Ryan, Diretor de Emergências da Organização Mundial da Saúde. “Os governos estão tentando encontrar o equilíbrio certo.”

Inglaterra (Paula de Carolis2022 começou na Inglaterra em nome da normalidade, ao contrário da Escócia e do País de Gales, onde existem medidas mais rígidas. Agora cabe a quais escolas abrirão suas portas em poucos dias. Em dezembro, o aumento de casos resultou no ensino a distância. Desta vez, porém, o trimestre começa a aparecer. Você vai precisar de máscaras e testes rápidos, mas as aulas acontecerão de acordo com as regras. O ministro da Educação, Nadim Zahawi, enfatizou que a escola é uma "prioridade" do governo. O objetivo, disse ele, é reduzir as dificuldades já enfrentadas pela geração afetada. Haverá 7.000 purificadores de ar disponíveis para escolas.

Alemanha (Erin Soaves"Em 2022, veremos a luz no fim do túnel", disse o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, em seu primeiro discurso do ano. Acho que podemos viver com o vírus e restaurar totalmente nossas velhas vidas. 2022 será decisivo. " Ele acrescentou que o Omicron parecia ser "menos prejudicial do que o Delta". O virologista Christian Drosten, um dos mais conhecidos especialistas em Covid-19 do país, falou na TV sobre "um inverno bastante normal em 2022-23". A luta do governo é sobretudo contra os não vacinados: são 28,4%, um dos mais altos da Europa e muito extremados, e o chanceler Olaf Schultz fez o apelo à "vacinação" no discurso do início do ano.

França (Stefano Montefiore“Sempre mantivemos as escolas abertas”, orgulha-se há meses o governo francês, como reiterou ontem o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, na véspera do regresso às aulas após o feriado de fim de ano. Este continua sendo o objetivo principal até agora que o aumento de infecções é um “tsunami”, para que os acompanhantes da criança positiva possam continuar a ir para a aula tendo um cotonete na farmácia e depois dois auto-exames com resultado negativo resultado. O adiamento do retorno às aulas acabou por ser descartado. Entre outras medidas em vigor a partir de hoje, o smart work (para atividades que o permitam) passa a ser obrigatório três dias por semana.

Dinamarca (Erin Soaves) após as férias de Natal que começaram cedo no dia 15 de dezembro – para conter a infecção – e repassaram as crianças de 5 a 11 anos para a vacinação, "o chamado para mandá-los para a escola em paz, porque a escola é segura". Foi assim que a ministra da Criança, Pernell Rosencrantz Till, falou ontem em entrevista na qual destacou o papel fundamental da reabertura de escolas para a continuidade dos setores produtivos. Especificamente durante as irritantemente longas férias de Natal, cerca de 40% das crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas e 75% das crianças de 12 a 15 anos concluíram o curso. Os alunos da 1ª série e acima serão "convidados" duas vezes por semana para participar, mas o objetivo não é parar de trabalhar.