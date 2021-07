Bolsa de Valores da Itália, comentário sobre a sessão de hoje (27 de julho de 2021)

Banca Carige deixa de marcar o dia de sua reentrada na bolsa de valores. Os preços de Campari subiram acentuadamente após a publicação do relatório semestral

Os principais indicadores da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus foram confirmados em área negativa.

às 13h05 FTSEMib Caiu 0,39%, para 25,199 pontos, após atingir uma baixa intradiária de 25,004 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele estava perdendo 0,34%. No entanto, o sinal de mais para Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,08%), enquanto A estrela da FTSE Italia não mudou.

a Espalhar Btp bond Já ultrapassou os 37.500 dólares (cerca de 32.000 euros).

Ele Ela Bitcoin Ele está em 105 pontos.

EU ‘euro Ainda menos de $ 1,18.

As manchetes ainda estão em destaque O setor bancário.

Banka Carriage Falha ao definir o preço no dia em que foi reintroduzido na listagem do mercado de ações. A negociação das ações foi suspensa em 2 de janeiro de 2019. A Bolsa de Valores italiana anunciou que o preço de referência inicial não será divulgado na sessão de 27 de julho de 2021 para as ações ordinárias do Banca Carige. Além disso, a partir da mesma data até novo aviso nestes instrumentos, não será possível efetuar ofertas sem limite de preço (melhores ofertas).

desempenho negativo de UniCredit (-1,46% 9.675 euros).

Campari Aumento acentuado (+ 5,84% para € 12.045), depois de espalhar Demonstrações financeiras para o primeiro semestre de 2021, período que terminou com forte melhora de receita e lucratividade.

em progresso italgas (+ 0,96% a 5,67 euros)Após divulgação dos resultados financeiros do primeiro semestre de 2021.