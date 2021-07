Landini, o corredor verde não resolve o problema da segurança, não há cortes salariais ou dispensas

“Ninguém acredita que estender a vacinação resolve todos os problemas de segurança e saúde no local de trabalho. Ser vacinado é importante e eu pessoalmente recomendo, mas as empresas têm que implementar o protocolo de segurança.” Assim, o dirigente da CGIL, Maurizio Landini, ao final do encontro com a Ministra do Trabalho, Andrea Orlando, reafirma a posição do sindicato sobre o Corredor Verde.

“Eu também acho que se você está pensando em uma obrigação, de qualquer maneira, há uma necessidade de ação legislativa: então é uma responsabilidade que o governo tem que assumir, e em qualquer caso eu não acho que você possa pensar em qualquer um dos demissões ou corte de salário em caso de descumprimento do trabalhador. Com esse compromisso, devemos trabalhar para garantir a proteção, segurança e aplicação de protocolos em todos os lugares. ”

“Nos últimos meses, infelizmente, vimos como um moribundo pode continuar a funcionar mesmo que vacinado, mesmo com máscaras. Portanto, este é o ponto em que nossa cautela não pode ser diminuída. Digo isso para evitar que essa questão se transforme em assunto de uma campanha política ”, conclui Landini.

(laboratório / labetalia)