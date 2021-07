A Semana Ftse Mib começa com uma nota positiva

Começo de semana positivo para a Bolsa de Valores de Milão hoje: Ftse Mib pago por Serviços bancários e endereços Economia gerenciada.

Octave Financial Markets começou com Notícias da China, onde uma nova pressão foi desencadeada sobre os gigantes da Internet.

Consistente com a suspensão das negociações na Europa, o euro-dólar subiu 0,37%, para 1,18137, enquanto os futuros para entrega em outubro do petróleo bruto Brent caíram um quarto de ponto percentual, para $ 73,28 o barril.

Bolsa de Valores de Milão hoje, atualização às 17:40: Ftse Mib subiu mais de meio ponto percentual

O fechamento do Ftse Mib parou em 25296,4 pontos (+ 0,68%), enquanto o spread BTP-Bund foi confirmado em 109 pontos base.

Entre os bancos, há uma forte área positiva para UniCredit e Intesa Sanpaolo, com alta de 1,69 e 2,3 por cento, respectivamente (o Banco Central Europeu formalizou o Restrições ao pagamento de dividendos e recompras)

Dia de dividendos também para ações de gestão de ativos como Banca Generali (+ 1,93%), Banca Mediolanum (+ 2,48%), Azimut (+ 2,11%) e FinecoBank (+ 1,35%).

O pior desempenho registrado pela Inwit (-3,4%) depois disso foi em Decreto recovery الانتعاش A modificação para aumentar os limites de poluição eletromagnética não está incluída.

Durante a tarde, a Bolsa Italiana anunciou que chegará a partir de amanhã Re-aceitação da negociação de ações e instrumentos financeiros emitidos pelo Banca Carige.

Atualização em 13: Ftse Mib está ligeiramente acima da média

O Cac40 está abaixo de seu ponto médio em 0,24%, o Dax está em -0,39% e o Ftse Mib está sendo negociado um pouco acima da média (+ 0,1%).

As ações de gestão de ativos têm os melhores desempenhos na cesta de ações blue-chip: Banca Generali ganha 1,56%, Banca Mediolanum 1,48%, Azimut é + 1,43% e FinecoBank +0,9%.

Discrepâncias bancárias: o Banco BPM e o BPER Banca perderam 1,14% e 0,15%, respetivamente, enquanto o UniCredit e o Intesa Sanpaolo apresentaram +0,11 e + 0,35%.

Dinheiro também para Monte dei Paschi (+ 0,53%) que completou dois securitização de crédito Cerca de 1,4 bilhões de euros.

Wall Street futura: espere uma abertura fraca

Depois de todas as novas altas, a semana dos índices em Wall Street deve começar abaixo do par: a derivada do Dow Jones pontua -0,32%, o índice do S & P500 perde 0,22% e o futuro do Nasdaq A – 0,13%.

Atualização 9h25: Ftse Mib, os bancos estão em vermelho

Inicialmente, as ações do Ftse100 estão vermelhas em 0,43%, o Cac40 e o Dax caem meio ponto percentual e o nosso Ftse Mib é de 25.081,45 pontos (-0,17%).

O setor bancário pune o indicador antecedente: Banco BPM perde 1,71%, BPER Banca 1,11% e UniCredit 1,07%.

Paridade para Monte dei Paschi (-0,09%) que completou duas operações de securitização de crédito Cerca de 1,4 bilhões de euros.

De Frankfurt, o Banco Central Europeu anunciou oficialmente que em setembro Restrições ao pagamento de dividendos e recompras.

O desempenho positivo em Milão foi registado por Prysmian (+ 1,31%), Diasorin (+ 1,1%) e Ferrari (+ 0,86%).

Uma contração de meio ponto percentual para Maire Tecnimont. A subsidiária Tecnimont foi premiada pela Contrato Repsol Construir uma unidade de polipropileno e uma unidade linear de polietileno no âmbito do EPC (Engineering Procurement and Construction) Lump Sum Turn-Key, no âmbito do programa de expansão do complexo industrial da Repsol localizado em Sines, Portugal. Valor do contrato 430 milhões do euro.

Na frente dos títulos do governo, o spread BTP-Bund mal se move em 110 pontos base.

Bolsas de valores asiáticas: Tóquio sobe um ponto percentual

O Hong Kong and Hang Seng Index registrou -3,39%, o China A50 Index registrou -4,51% e o Australian S & P / ASX 200 Index terminou no mesmo nível.

A Bolsa de Valores Japonesa (Nikkei) fechou a primeira sessão da semana com + 1,04%.

Wall Street fecha a semana com novos recordes

A sessão do Dow Jones fechou em + 0,68%, o S & P500 subiu + 1,01% e o Nasdaq subiu 1,04%.