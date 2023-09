Novos carros Dacia, desde SUVs a citadinos, com elevada qualidade e preços a partir de 5 mil euros (reais) na estrada

A inflação elevada também teve consequências visíveis neste sector. Embora muitos fabricantes de automóveis tenham sido forçados a aceitar o aumento inevitável dos preços de tabela, Dasha Ele foi capaz de gerenciar seus recursos. Desde que o grupo Renault o ressuscitou, a empresa praticamente não cometeu grandes erros. O rápido desenvolvimento do mercado europeu atesta a eficácia das suas estratégias, evidenciando uma das relações qualidade-preço mais competitivas do sector.

A Dacia é uma das poucas montadoras que anunciou a intenção de manter os veículos de combustão interna em sua linha de produtos até 2035, desafiando diversos desafios. Médico, Cama e Sherry Que também está ganhando participação de mercado na Itália. Ao mesmo tempo, visa elevar o nível médio de qualidade dos automóveis. Por último, só fará a transição para a mobilidade verde quando for obrigado a fazê-lo ao abrigo dos regulamentos da UE.

Quais são os próximos novos carros Dacia?

Muito do sucesso da Dacia pode ser atribuído aoAcessibilidade aos seus veículos. 2024 promete ser mais um ano crucial para o futuro da empresa, com a estreia do SUV Fastback, projetado para acomodar até sete passageiros. O objetivo é criar um carro sem frescuras, mas cheio de substância, alinhado com as preferências do público entusiasta de automóveis.

Embora seja louvávelOfereça opções adicionais, tendem a incorrer em custos adicionais, o que constitui um desafio ao princípio de economia em que se baseia a marca. Outra novidade esperada para o ano é o Dokker, baseado na arquitetura CMF-B, equipado com sistema híbrido com motor a gasolina capaz de entregar potência máxima de 145 cv. Alternativamente, também estará disponível um modelo 100% totalmente elétrico.

A gestão da Dacia pode enfrentar o desafio de desenvolver uma estratégia eficaz para lidar com o problema Aumento da concorrência de marcas chinesas. Um estudo recente destacou uma grande disparidade nos custos de produção de carros elétricos na China em comparação com a Alemanha, onde a diferença a favor da China atingiu 37%. Esta lacuna é agravada pelo fácil acesso a matérias-primas e mão-de-obra barata, bem como pela vasta experiência acumulada na indústria. Embora a presença de marcas chinesas na Europa ainda seja limitada, as condições parecem adequadas para uma batalha competitiva também com a Dacia. Dacia está planejando lançar um Um carro pequeno que custa cerca de 5.000 eurosPara responder à concorrência de modelos como o Citroen Ami, o Opel Rocks-e e o Fiat Topolino.

Coleção de Veículos Futuros Dacia Bigster Distingue-se pela versatilidade, oferecendo uma série de configurações com pacotes temáticos personalizáveis. No que diz respeito aos motores, espera-se uma diversificação que poderá incluir um leque de opções, incluindo um motor 1.0 turbo de três cilindros a gasolina. Este motor estará disponível nas versões padrão de 90 cv e nas versões de 100 cv a gasolina e biocombustível GLP. Em vez disso, avaliamos a opção de entrada A Motor turbo a gasolina de quatro cilindros e 1,3 litros Ou uma versão diesel 1,5 dCi. Além disso, está a ser avaliada uma potencial versão híbrida, baseada na tecnologia full hybrid do grupo motopropulsor utilizado no Renault Clio, que poderá debitar 145 cv.

Dacia Fastback É um SUV de sete lugares com design elegante, concebido para competir com modelos de referência como o Peugeot 5008, o Nissan X-Trail e o Volkswagen Tiguan Allspace. Apesar do objetivo de preservar pPreço acessívelA Dacia está empenhada em evitar a inclusão de opções desnecessárias, embora a oferta de uma opção elétrica esteja em avaliação. Esta variante poderia seguir a abordagem do modelo maior, implementando um sistema híbrido de 145 cv, baseado no trem de força da Renault.

A Dacia está atualmente desenvolvendo um novo SUV compacto chamado Dacia C-Novo. Este carro combinará elementos de design inspirados no Citroen C4 e no Skoda Scala. O carro tem cerca de 4,40 metros de comprimento e será caracterizado por uma ligeira altura em relação ao solo e um teto inspirado nas características distintivas dos carros da empresa.

A próxima geração de Dasha Docker Ele oferecerá uma ampla gama de opções de motores, incluindo um híbrido a gasolina de 145 cv e uma alternativa totalmente elétrica de 136 cv. Estas defesas serão construídas sobre Plataforma modular CMF-B. Será possível optar pelo motor 1.2 TCe a gasolina de 115 cv, que será equipado com avançada tecnologia Mild-Hybrid de 48 volts. Não se pode descartar a possibilidade de oferecer uma versão GLP Eco-G.