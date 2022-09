A União Europeia está pendurada no teto de gás. Palazzo Chigi ainda esperança

A Guerra Fria salta sobre o teto de preços, que foi realizado ontem no Conselho de Ministros Europeus da Energia em Bruxelas, como esperado. Os países do Leste e a virada inesperada da Holanda e da Alemanha foram pedras quando o teto do preço do gás russo ficou preso, apesar da maioria a favor.

Berlim, em particular, teme que sua economia esteja à beira da deflação e teme o efeito de um teto de preços que enfureça ainda mais Moscou, o que poderia causar uma interrupção final da oferta, afetando negativamente a economia alemã.

“A discussão atual sobre o teto do preço do gás é prematura. “Não faz sentido agora especular sobre isso, ainda não estamos nesse ponto”, disse Olaf Schultz em entrevista coletiva em Berlim ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Segundo Schultz, os estoques de gás na Alemanha estavam suficientemente cheios, “mas na realidade isso não foi possível na mesma medida em outros países”. De um modo geral, Itália, Portugal, Grécia, Polónia, Bélgica, Luxemburgo, Bulgária, Roménia e França manifestaram sobretudo a sua preferência pelo preço máximo, quer para os fornecimentos russos, quer na versão italiana sobre todo o gás importado. Contra, entre outros, Alemanha, Hungria, Eslovênia, Áustria, Bélgica, Holanda, República Tcheca e países do Leste como um todo.

Neste ponto, será discutido novamente em outubro na Cúpula Informal de Chefes de Estado e de Governo em Praga (6-7 de outubro). Mas se os insiders acreditam que mesmo nessa ocasião será fumado preto, ontem fontes do Palazzo Chigi expressaram otimismo: o Conselho Europeu de Ministros de Energia é um passo muito importante na direção de obter um teto de preço para as importações de gás. Os ministros da comissão se comprometeram a apresentar uma proposta específica até meados de setembro, juntamente com outras propostas para reformar o mercado de energia e, assim, reduzir as contas.

“A Comissão e muitos outros países europeus partilham a posição da Itália” Em seguida reiterou o Ministro de Transição da Energia, Roberto Cingolani, lembrando que entre os pedidos feitos por Roma está também a aceleração da reforma do mercado da electricidade, com a separação (separação) dos preço do gás da eletricidade.

Além do price cap, os ministros deram ontem a sua aprovação política a outras propostas em que a Comissão está a trabalhar: impostos sobre lucros adicionais (que serão fixados acima do limite, estamos a falar de 200 euros por megawatt-hora); Contribuição solidária das empresas de petróleo e gás. Reduzir o consumo de eletricidade e, finalmente, ajudar o estado a fornecer mais liquidez para as concessionárias.

Enquanto isso, na frente de preços, o gás ontem não sofreu grandes choques, embora tenha permanecido acima de € 200 por megawatt-hora (207 euros por megawatt-hora, -6%).

No entanto, as preocupações com os preços que permanecem altos e o impacto das tensões econômicas e geopolíticas na economia estão pesando na Itália. De acordo com o Instituto Demoskopika, a guerra na Ucrânia levará a uma perda de valor agregado para as empresas italianas no valor de 16,3 bilhões entre fevereiro e dezembro de 2022. O estudo estimou o impacto potencial das repercussões do conflito no tecido produtivo assumindo uma redução de 20% no importações diretas e indiretas de insumos energéticos.