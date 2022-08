O que está acontecendo e novos riscos

A Itália é o maior produtor de Tomates Da Europa, a segunda do mundo depois da Califórnia. 15% da produção total de tomate do mundo vem das lavouras do nosso país, com uma taxa de vendas anual de quase 4 bilhões de eurosem grande parte derivados das exportações de produtos em todo o mundo.

mercado de molho de tomate em expansão, Excelência Feito na Itália, No entanto, vive um momento particularmente difícil: para a safra já testada pela severa seca que atingiu a Itália, uma séria ameaça é o aumento dos preços de produção, que ameaça acabar com todo um setor.

Tomates italianos em crise

Tomates italianos em crise: de acordo com estimativas ColdirettiAs condições climáticas adversas deste verão quente levarão a uma redução de 11% na produção de tomate, enquanto as previsões deAmituma associação que reúne as organizações profissionais de terapeutas da região do Mediterrâneo, premia a produção diminuiu mais de um milhão de toneladas.

Se 6 milhões de toneladas de tomate forem colhidas na Itália em 2021, tornando a Itália o segundo maior produtor do mundo em 2021, este ano o risco não será superior a 5,4 milhões.

Há também o medo do abandono das colheitas: Confagricultura E a CIA – Sindicato dos Agricultores Italianos Eles expressaram sua preocupação a esse respeito: as áreas plantadas com tomate poderiam ser reduzidas até a metade, de 15 para 30%.

O principal culpado pela crise do tomate é certamente o clima: Falta de calor e água prejudicam as colheitas. Conforme consta no estudo fornecido pela Coldiretti por ocasião do início da colheita do tomate – que ocorre entre o final de julho e meados de setembro – “O clima dizimou a safra O produto simbólico da dieta mediterrânea.

As condições climáticas “aceleram os processos de amadurecimento e colocam em risco a produção no campo”, o que reduziu em 11% o rendimento dos tomates, ou seja, aqueles destinados a polpas, purês, molhos e concentrados.

Crise de preços: o caso do tomate

Deve ser adicionado à crise climática corrida de preços Produção, que afeta severamente todo o setor agrícola: as empresas italianas hoje têm que enfrentar aumentos significativos que vão desde + 170% fertilizante para + 129% para o diesel, e inclui toda a cadeia produtiva – do cultivo ao processamento.

O vidro, por exemplo, custa 30% mais do que no ano passado, o papelão 45%, as latas (não disponíveis) agora custam 60% mais, enquanto o plástico em alguns casos chega a +70%.

Ao aumento de materiais devem ser somados os aumentos nos fretes rodoviário, contêiner e marítimo, que – graças à delicada situação internacional – são recordes de aumento segundo a análise de Coldiretti. 400% a 1000%.

Hoje, na prática, A embalagem custa mais do que o produto Contém: Na garrafa de molho de tomate “8% é o valor reconhecido do tomate”, o resto são os custos de produção industrial, materiais e publicidade. E o aumento dos preços, a começar pelos preços do gás, não pode deixar de sobrecarregar os bolsos dos consumidores.

Moti: “É necessária uma intervenção urgente”

“Este é um momento muito delicado na indústria de processamento de tomate”, explica. Francesco MutiCEO da empresa familiar, Entre as franquias italianas de tomateConduzido pelo jornal “Corriere”.

“Todo o grupo funciona entre 20 de julho e 20 de setembro”, explica ele, “não podemos desacelerar, espalhar a atividade por períodos mais longos, e empresas como a nossa estão recebendo os gradientes mais acentuados em gás sobe“.

Isso significa que as empresas italianas, um setor premium no país no valor de US$ 4 bilhões, “vai arcar com os custos adicionais que inevitavelmente se estenderão a toda a cadeia de suprimentos”.

Precisamos de uma intervenção de emergênciaSegundo Moti, “os refrescos para as empresas, principalmente as ligadas à transformação de tomates, que têm apenas dois meses para colher e processar, correm o risco de serem sobrecarregados por aumentos de preços”.

Se é muito fácil anotar um arquivo Corrida de preços no seu carrinhoEntender o que os preços mais altos do gás significam para uma grande indústria pode ser mais complexo. No caso de uma grande empresa como a Mutti, explica o empresário, custos de gás “Eles representavam pouco menos de 2% do total, aumentaram em 2021 para 5% e agora estão em torno de 20%.”