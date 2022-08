Mudança de titularidade, se o fizer nestes concelhos, vai poupar muito dinheiro: quem diria que

Comprar um carro não será nossa única despesa, ter que mantê-lo, de fato, entre a transferência de propriedade e o imposto de circulação não será nada barato.

De acordo com vários cálculos, de fato, em média, excluindo os fundos para a compra de um carro, Poderemos gastar cerca de 1.600 euros. A situação, segundo dados de 2019, será ainda mais grave Na Campânia, onde o gasto médio sobe para 2110 euros.

Assim, uma das regiões que se manteve abaixo da média nacional é Ligúria Custaria € 1.500 para manter o carro “apenas”. É claro que todo motorista fará tudo ao seu alcance para economizar o máximo possível em seu carro.

Não teremos que esquecer o procedimento de mudança de propriedade após a compra do carro

por exemplo Podemos comparar preços de diferentes seguradoras online Por isso, escolha o mais barato. Não só isso, há muitos que dependem dissoComprar um carro usado.

De acordo com uma pesquisa de mercado realizada pelaobservatório de economia de segunda mãoEntre junho de 2019 e 2020 houve um aumento na venda de carros usados ​​em 6,6%. No ano passado, na verdade, O mercado de carros usados ​​atingiu os 12 mil milhões de euros.

Como mencionamos, entre as muitas despesas que incorreremos mesmo após a compra, há Transferência de propriedade. Este último serve para tornar final e oficial o sucesso da venda.

De fato, uma vez concluída a compra, teremos necessariamente que nos registrar como novos proprietários do carro. Entre outras coisas, também teremos que solicitar uma atualização de arquivo Certificado de matrícula do veículo. No entanto, nem todos sabem que O preço deste último pode variar de província para província.

Nem todos os municípios terão as mesmas taxas

Será suficiente, então, entrar em contato com os sites Condado de Aci. Veja estimativas de custo para serviços de registro Informações gerais de registro do motor. Para que o procedimento seja correto, teremos que ir ao município selecionado para assinaturas no prazo de sessenta dias após a rescisão do contrato.

Então, para essas operações, teremos custos fixos e alguns deles dependerão do município a ser pago. por exemplo O selo de transferência custa € 32 E tem, além disso, outra contribuição 27 € para pagar o serviço PRA ..

Para atualizar o certificado de registo, será necessária uma contribuição adicional de 26,20€. No entanto, a maior despesa é imposto de realocação Isso vai depender da potência real do nosso carro.

Na verdade, temos uma taxa fixa a ser paga que vai até 53 por cada quilowatt adicional, nesse sentido, cada região decidiu seu próprio suplemento. por exemplo Em Friuli Venezia Giulia custará menos do que na Calábria.