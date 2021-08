Em breve em uma fatura separada

Em breve tudo pode mudar em relação às taxas de licença Rai. Notícias no horizonte para um dos impostos mais contestados.

Boas notícias para Italianos E para todos que geralmente não toleram a exigência de pagar a taxa de licença de TV estatal diretamente na conta de luz. Isso foi discutido por muito tempo Possibilidade, já que o governo Renzi decidiu fundir os dois. O motivo está na certeza, dessa forma, de pagar o mesmo valor cânone. Desde então, as críticas foram muito severas.

O que ainda não está claro é o que poderia acontecer de acordo com os rumores vindos de governo. Podemos voltar ao método antigo, ou seja, o método de um pôster que inclui apenas taxas opinião. Porém, neste caso, será necessário apertar os controles e perceber que com um foco maior em toda a dinâmica, muito pode ser evitado Aproximadamente de evasão. Resumindo, os italianos precisam continuar pagando a taxa.

Como obter isenção de taxas de licenciamento: todas as informações

De qualquer forma, podemos ir em direção a um eu voltei Originalmente, nas condições que existiam antes, foi decidido fundir a taxa de licença da Rai com a conta de luz. avançar para Solicitar Isenção, possibilidade de fornecimento na ausência de TV. Nesse caso, você pode preencher um determinado formulário e enviar tudo por canais oficialmente reconhecidos. O procedimento pode ser realizado via a teia, por meio da CAF ou de um contador.

Em qualquer caso, os canais oficialmente aceitos são os seguintes:

através da Finança , serviço remoto que pode ser acessado pela Receita Oral pessoalmente ou por procuração; ou por meio de um intermediário autorizado

Anexe os formulários assinados digitalmente ao endereço [email protected]

Anexe os formulários assinados digitalmente ao endereço [email protected] Por correio normal, os formulários são enviados por carta registada com aviso de recepção à Agência Fiscal – Agência de Torino 1 – Sportello Assinaturas TV – Caixa Postal 22-10121 Torino

É claro que declarar falsidade em tais casos pode levar ao envolvimento criminal com o sistema de justiça. Em qualquer caso, conforme observado, é possível dispensar o pagamento da taxa de opiniãoObviamente, no entanto, dizendo facto, declarando a verdade, sempre, em todas as situações.