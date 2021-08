Serie A TIM em ação: Cerca de 200 países ao redor do mundo poderão assistir ao campeonato italiano

Graças aos muitos anos de experiência de Antes da, a primeira liga italiana a entrar oficialmente 20 novos anunciantes NS Temporada 2021/2022.

Após um verão de sucessos para o esporte italiano, primeiro com a conquista do Campeonato Europeu de Futebol pela seleção nacional, e depois com um quadro de medalhas sem precedentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Série A TIM começa com uma posição sem precedentes, clareza e atenção que um global audiência merece.

Por isso, a Infront, que detém direitos exclusivos da Seria A TIM para países estrangeiros (exceto EUA, Oriente Médio e Norte da África), tem trabalhado com grande empenho desde a missão de abril até hoje, graças a uma equipe de vendas internacionais com sede na Suíça , Itália, França, Reino Unido e Cingapura.

O Serie A Italiana Na verdade, será distribuído Cerca de 200 países no mundo através 52 locutores Multi-canal que o tornará acessível Mais de 1 bilhão de espectadores Ultimate Italian League.

Nosso objetivo principal – Eu anunciei Amikam Kranz, vice-presidente de vendas e operações de mídia da Infront – Conseguir uma cobertura tão completa quanto possível para o exterior com acordos de três anos, que garantam a continuidade de espectadores estrangeiros e cidadãos residentes no exterior. Cada acordo estipula que no mínimo 5 jogos serão transmitidos em cada dia de jogo, bem como promoções, a Revista Weekend Presentation e destaques do dia inteiro. Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado em estreita colaboração com a Lega Serie A, com a reconfirmação dos parceiros históricos, mas também com o envolvimento de novos, tendo surgido com a fórmula certa de investimento na Serie A que nos proporcionará uma boa oferta. ”

“A parceria com a Infront, que já dura muitos anos, também se mostrou uma oportunidade vencedora nesta ocasião. Comentou emde Anúncios Da Lega Serie A Luigi De Siervo – Nos próximos três anos, a Série A TIM será transmitida em cerca de 200 países por 52 emissoras diferentes, demonstrando o amor e grande interesse que o torneio desperta nos fãs de futebol ao redor do mundo e o crescimento internacional da marca Lega Serie A: Nós temos certeza Disto com as muitas inovações que introduzimos (atualização da produção de TV, transmissão de 12 sinais em 1080p e resolução UHD de estádios de fibra óptica, criação de um centro de produção Lega Serie A em Lissoni, VAR central, virtualização de espaços publicitários para as partidas pessoais e centrais, câmera Novas táticas de meio-campo, reconstrução 3D de todas as partidas, um treinador virtual em tempo real e sistema de rastreamento avançado e dados de eventos disponíveis para as equipes) e com as iniciativas que desenvolveremos no futuro, estaremos capaz de fazer uma apresentação cada vez mais atraente para todos os fãs da ati da Série A. ”

Emissora da Serie A por três anos 2021/24. Em alguns países, a transmissão dos jogos será complementada com trechos, clipes e destaques transmitidos por plataformas lineares e digitais:

Europa

ADJARASPORT Georgia

Georgia Arena Sport Antiga Iugoslávia (Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Eslovênia)

Antiga Iugoslávia (Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Eslovênia) estar nos esportes : França, Andorra, Mônaco, Dom Thom

: França, Andorra, Mônaco, Dom Thom esportes azuis NS céu : Suíça, Liechtenstein

NS : Suíça, Liechtenstein BT SPORT : Reino Unido

: Reino Unido C mais esportes : Finlândia e Suécia

: Finlândia e Suécia CBC Sport: Azerbaijão

Azerbaijão Cosmot : Grécia

: Grécia guarda : cipro

: cipro dazn : Alemanha e Áustria

: Alemanha e Áustria DIGI SPORT, LOOK SPORT, TELEKOM SPORT Romênia

Romênia onze esportes : Bélgica, Luxemburgo, Polônia

: Bélgica, Luxemburgo, Polônia Jogo de TV : Rússia

: Rússia Max Sport NS episódio : Bulgária

NS : Bulgária MEGOGO Ucrânia

Ucrânia estrela movente + : Espanha, Andorra

: Espanha, Andorra Nova Sport : República Tcheca e Eslováquia

: República Tcheca e Eslováquia Um : Israel

: Israel Mover : Albânia, Kosovo

: Albânia, Kosovo Sports S: Turquia

Turquia Setanta Sports CIS (Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Moldávia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão) e os Estados Bálticos (Estônia, Letônia, Lituânia)

CIS (Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Moldávia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão) e os Estados Bálticos (Estônia, Letônia, Lituânia) TV de esportes Portugal

Portugal Esporte 1, Esporte 2 : Hungria

: Hungria rede esportiva completa : Malta

: Malta TV2 : Dinamarca

: Dinamarca ZIGGO SPORT: Holanda

América

ESPN: América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela); América Central (México, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana); Caribe (Aruba, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Jamaica, Grenada, Guadalupe, Guiana, Guiana Francesa, Ilha Navassa, Ilhas Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e as Grenadines, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela); América Central (México, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana); Caribe (Aruba, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Jamaica, Grenada, Guadalupe, Guiana, Guiana Francesa, Ilha Navassa, Ilhas Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e as Grenadines, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos) FUBO TVE TLN: Canadá

Ásia e Oceania

estar nos esportes : Nova Zelândia e Sudeste Asiático (Brunei, Camboja, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Malásia, Cingapura, Tailândia, Timor Leste)

: Nova Zelândia e Sudeste Asiático (Brunei, Camboja, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Malásia, Cingapura, Tailândia, Timor Leste) dazn : Japão

: Japão HTV NS VTVCAB : Vietname

NS : Vietname MACAU. TV a cabo : Macau

: Macau Migo : China

: China Spotify : Coreia do Norte e Coreia do Sul

: Coreia do Norte e Coreia do Sul VOOT SELECT: Subcontinente indiano (Índia, Bangladesh, Butão, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka)

África

Super Sport África Subsaariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Comores, Congo, Costa do Marfim, Eritreia, Swatini, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Equatoria. Guiné, Quênia, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurício, Mayotte, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Níger, Reunião, Ruanda, Santa Helena e Ascensão, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, África do Sul, Tanzânia, Togo, Uganda, Zimbábue, Zâmbia)

África Subsaariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Comores, Congo, Costa do Marfim, Eritreia, Swatini, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Equatoria. Guiné, Quênia, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurício, Mayotte, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Níger, Reunião, Ruanda, Santa Helena e Ascensão, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, África do Sul, Tanzânia, Togo, Uganda, Zimbábue, Zâmbia) Canal + ÁfricaPaíses francófonos na África Subsaariana (Benin, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Congo, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mali, Níger, República Centro-Africana, África Central República, República Centro-Africana (Congo, Ruanda, Senegal, Serra Leoa e Togo)

Haverá também uma partida gratuita todos os dias de emissoras nacionais em países selecionados, começando com Gana e Quênia.