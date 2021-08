A Apple tem outras ideias, ainda trabalhando em casa. A disseminação dos tipos Covid assusta a empresa

Contra-ordem, você fica em casa. A Apple decidiu pelo menos manter seus funcionários em casa Até janeiro de 2022, adiando assim o retorno que estava programado para ele Outubro. A decisão foi tomada por Preocupações com o aumento da infecção Covid devido a variantes de vírus. A Apple inicialmente esperava um retorno ao normal Já em setembroMas então ele adiou tudo por um mês. Agora, especialmente à luz de sua agressividade variável delta, Opção de esperar até o próximo ano. “Estou ciente da frustração de que a epidemia ainda não acabou”, escreveu ele em uma nota à equipe. Deirdre O’BrienUm dos vice-presidentes do grupo. “Para muitos colegas em todo o mundo, este foi um momento de grande tragédia e sofrimento. Saiba que estamos todos aqui para apoiar uns aos outros nestes tempos difíceis”, acrescenta O’Brien.

Desde o início da pandemia, as empresas da Califórnia, no Vale do Silício, têm se concentrado muito no trabalho remoto. Twitter e Facebook Em particular, eles foram uma das primeiras empresas de tecnologia a realmente pedir a seus funcionários que trabalhassem em casa No início de 2020. Por outro lado, a Apple foi inicialmente a empresa mais relutante em adotar essa forma de trabalhar, por medo de perder a cultura de trabalho para a existência. final de junho passado 1800 funcionários No entanto, eles escreveram uma carta para Tim cook Sob o pretexto de que a presença forçada teria obrigado muitos deles a fazê-lo Saia da empresa.

Quando os funcionários forem solicitados a retornar, eles terão que trabalhar no escritório pelo menos três dias por semana – segunda, quarta e quinta-feira – enquanto haverá a opção de trabalhar remotamente na quarta e sexta-feira. A Apple também não tem planos de fechar suas lojas, e não solicitou vacinação ou teste neste momento, ao contrário de Google, Facebook, Uber ou Lyft. Eles também adiaram recentemente o retorno ao escritório Amazon, Microsoft, Google, Facebook, TwitterEste último foi forçado a fechar seus escritórios em San Francisco e Nova York mesmo duas semanas após a reabertura.