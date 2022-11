Cristiano Ronaldo conquista a arena do tempo com Madame Tussauds, visita Portugal e apresenta a sua nova estátua de cera – Padovanews

NOVA YORK, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ — Cristiano Ronaldo, indiscutivelmente um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, revelou hoje sua mais recente obra de cera em parceria com o maior museu de cera do mundo, o Madame Tussauds de Nova York. Poucos dias antes do início da Copa do Mundo, Ronaldo é o primeiro atleta a conquistar a Times Square, um feito muito exclusivo ao ser homenageado com uma estátua de cera do Madame Tussauds. O evento memorável chamou a atenção de uma multidão eufórica que assistiu Ronaldo se dirigir aos fãs ao vivo, em parceria com a Visit Portugal, marca de turismo de seu país natal, em várias telas gigantes no coração da cidade de Nova York. A convite do próprio CR7, a torcida comemorou sua mais recente conquista ao se juntar ao bode em seu famoso carro “siuuu”.

Ronaldo ficou maravilhado ao ver sua figura de cera na vida real, principalmente no que diz respeito aos cabelos e olhos. “Isso é cera? Disse Cristiano Ronaldo. “O rosto é ótimo. Imagina dois Ronaldos!”

Ronaldo é o capitão da seleção portuguesa. O novo encerador nos EUA usa o kit verde e vermelho de Portugal, braçadeira de capitão e chuteiras de futebol Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground. A silhueta raspada de Ronaldo é vista em sua postura distintamente jubilosa ao marcar um gol, “Siuuu”, com uma leve estocada para a direita e os braços estendidos para o lado com os dedos estendidos. Queixo para baixo e olhos focados, olhando para a frente.

Cristiano Ronaldo é um dos maiores heróis do futebol de nosso tempo, ou como dizem os nova-iorquinos, ‘soccer’, e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Visit Portugal para realizar este evento especial na Times Square apresentando sua figura de cera antes do FIFA World Campeonatos. “Vamos cimentar Ronaldo como o capitão da seleção portuguesa e recebê-lo como uma figura famosa do esporte em nosso museu em Nova York”, disse Thiago Mogadoro, diretor de marketing de Nova York, Madame Tussauds: Copa do Mundo 2022.

“Apoiar este evento reflete o compromisso com um mercado em crescimento e a crença de que Portugal está mais perto do que nunca dos Estados Unidos e oferece muitas razões para ser o destino turístico preferido dos americanos”, afirmou o Presidente do VisitPortugal, Luís Araújo.

VisitPortugal lançou um importante plano de promoção de Portugal no mercado norte-americano, coincidindo com o lançamento da figura de cera de Cristiano Ronaldo no Madame Tussauds em Nova Iorque. Depois do lançamento da estátua de cera, o VisitPortugal projetou num ecrã gigante tudo o que de melhor o país tem para oferecer: desde as suas gentes, ao seu património natural e histórico, à mensagem de Portugal ao mundo sobre a importância de “Viajar Melhor”.

Ronaldo, um dos atacantes mais prolíficos da história, conquistou a Liga dos Campeões cinco vezes, incluindo quatro com o Real Madrid e uma com o Manchester United, três Mundiais de Clubes, cinco Bolas de Ouro e inúmeros outros títulos e troféus. Madame Tussauds oferece acesso direto a pessoas mundialmente famosas, mostrando sua influência na cultura e na sociedade. Os fãs poderão marcar um cabeceamento recorde com a figura de cera de Cristiano Ronaldo no Madame Tussauds New York em Times Square. Para as últimas notícias e informações sobre o tapete vermelho, visite https://www.madametussauds.com/new-york/.

