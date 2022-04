Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (11 de abril de 2022)

E aproveitou o clube Atlantia, após a forte subida conseguida nas duas sessões anteriores. Os títulos do setor bancário ainda são os campeões na Piazza Avari.

Os principais índices da Bolsa Italiana e os principais mercados financeiros europeus iniciaram a semana Diferenças parciais E Várias mudanças de direção.

hora 10.00 FTSEMib Subiu 0,23%, para 24.875 pontos, enquanto subiu FTSE Italia todos participaram Ele obteve 0,17%. O sinal negativo, por outro lado, para chapéu médio FTSE Italia (-0,38%) para A estrela do FTSE Italia (-0,54%).

o Bitcoin Caiu para menos de 42.500 dólares (menos de 39.000 euros).

o BTP-Bund spread Balanços em torno de 165 pips.

EU ‘euro Ainda menos de US $ 1,09.

Ele explorou AtlântidaApós o aumento acentuado alcançado nas duas sessões anteriores. O endereço está em 2,9% de desconto a 21,43 euros. De acordo com o que foi escrito em Il Sole24Ore, o colaborador Edizione (pertencente à família Benetton) está estudando no fim de semana um acordo com o Blackstone Fund para lançar uma oferta pública de aquisição de propriedade de infraestrutura e avançar com o fechamento da empresa.

Em Avary Arena ainda os heróis que eu Títulos para o setor bancário.

Fique no centro das atenções Banco BPM, depois de ganhar mais de 10% na sessão de sexta-feira. Endereço do Instituto dirigido por Giuseppe Castagna diminui 2,35% para 2.944 euros.

para trás, UniCredit Ele ganha 1,94% para € 9.845.

As ações do setor de petróleo flutuamDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em maio de 2022) caiu para US$ 96 o barril.