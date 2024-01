Toyota é a primeira fabricante de automóveis em 2023

O mercado automobilístico vive um período de grandes mudanças. nesse contexto, Toyota Ainda lá antes Uma empresa do setor automotivo no mundo De acordo com o número de carros vendidos. com 11,2 milhões de carros vendidos em 2023 (Os dados também incluem entregas da Daihatsu e Hino), que tiveram melhor desempenho do que todos os outros grupos automobilísticos pelo quarto ano consecutivo.

Os japoneses marcaram Um aumento de 7,2% Nas vendas globais do grupo em relação ao ano anterior. Graças a este resultado, a Toyota continua Para manter o Grupo Volkswagen para trás Que parou em 9,2 milhões de carros vendidos (crescimento de 12%).

Somente as vendas da marca Toyota (incluindo Lexus) totalizaram cerca de 10,3 milhões em todo o ano de 2023. Qual foi o desempenho das vendas de carros elétricos? Estes carros representaram cerca de um terço das vendas totais (cerca de 3,7 milhões). Especificamente, o maior peso é representado pelos Full Hybrids com mais de 3,2 milhões de unidades vendidas. Quanto aos modelos de veículos elétricos a bateria, pouco mais de 104.000 foram entregues globalmente.

A Toyota também oferece modelos híbridos moderados e vendeu 26.859 unidades. 3.921 registros de veículos movidos a célula de combustível, sendo 124.755 deles entregues para modelos PHEV.

Os Estados Unidos continuaram sendo o maior mercado global da Toyota, com vendas totalizando 2,25 milhões de veículos. A China ficou em segundo lugar com 1,91 milhão, e o mercado local do Japão ficou em terceiro lugar com 1,67 milhão. As vendas na Europa aumentaram 9,1%, para 1,13 milhões.