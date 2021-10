Golpe de faturamento, nunca dê ouvidos a este e-mail: eles esvaziaram nossa conta

O aumento de preço recebido não é o único risco na conta. Um novo golpe por e-mail tem como objetivo roubar nosso dinheiro, temendo contas não pagas.

Os tempos de altos preços dos serviços públicos significam problemas para o governador. Acima de tudo, porque o momento histórico está longe de ser favorável ao aumento das contas, dada a crise atual e o futuro feito de incógnitas mais do que de esperanças a nível empresarial. No entanto, os italianos também terão que enfrentar esse teste adicional, Enfrentando percentagens ascendentes Na eletricidade e sobretudo (proporcionalmente) no gás. Sem mencionar todos os outros problemas generalizados que vão desde protestos contra o corredor verde até a aplicação de novas regras para o trabalho, que são necessárias para se manter em linha com as disposições de saúde.

Talvez tenha sido apenas uma questão de tempo quando alguém, movido por sentimentos indiferentes às dificuldades de nossos dias, aproveitou a situação para colocar os já apertados bolsos dos italianos em ainda mais crise. O novo engano, de fato, Aproveite suas contasEle transmite mensagens falsas sobre saldos falsos perdidos que, se executados, farão com que a barriga do trapaceiro se expanda. Os relatórios foram repetidos nas últimas semanas. Cartas bem escritas, inesperadas, exceto por alguns detalhes. Outra nuance em um mundo particularmente perigoso como o mundo da decepção.

Golpe de Bill: truques para identificá-lo

A receita é sempre a mesma. Um e-mail (neste caso assinado erroneamente por Tim) foi atacado por medo de uma série de riscos, neste caso com multas de mora. Onde A grande maioria dos italianos Disfarçado de Tim, muitas pessoas caíram na armadilha. Na carta, com o tema “Último aviso de pagamento de contas”, é indicada a possibilidade de interrupção do serviço se o saldo não for pago dentro de alguns dias. Na verdade, um relatório sobre os pagamentos recentes aparecerá no anexo. Basicamente, uma armadilha bem projetada.

Nesse ponto, não há como escapar do botão “legal” que resolverá todos os problemas clicando. Na verdade, está indicado “Efetuar Pagamento”, ao clicar nele serão solicitados nossos dados, inclusive o número do cartão de crédito. Respeitando essa medida, estaremos na verdade entregando nosso dinheiro aos golpistas. Na verdade, é um e-mail completamente errado, Preparado com o objetivo de roubar dinheiro sem disparar uma bala. Para entender isso, basta olhar para o remetente: essas mensagens nunca vêm de canais oficiais. Um simples cheque pode realmente nos poupar dinheiro. Para esclarecer quaisquer dúvidas, é claro, basta entrar em contato com o nosso gerente, para ter certeza da regularidade dos pagamentos e para relatar o problema. A segurança de todos está em jogo.