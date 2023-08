“Uma clara e contundente vitória do povo sobre a estratégia imperialista.” Portugal devolve fundos retidos ilegalmente à Venezuela

O governo da Venezuela congratulou-se com a decisão do Tribunal Central Cível de Lisboa, que condenou o Novo Banco a devolver os bens do país sul-americano detidos em Portugal.

Em particular, o comunicado de imprensa refere-se à decisão de devolver a várias entidades venezuelanas, incluindo a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) e o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BANDES), um montante próximo a US$ 1,5 bilhão “detido ilegalmente no Banco.

O memorando do governo venezuelano afirma que “desde o momento em que os recursos foram congelados”, as entidades venezuelanas recorreram aos tribunais para fazer valer seus direitos. Neste sentido, ficou agora estabelecido que esta prisão foi “um ato grosseiramente arbitrário que privou a Venezuela de enormes recursos destinados a promover o desenvolvimento da economia nacional e atender às necessidades básicas da população, especialmente durante o período da pandemia Covid -19”.

Caracas diz que a decisão do Tribunal Central Cível de Lisboa “constitui uma clara e ruidosa vitória do povo venezuelano sobre a estratégia de ignorar as instituições republicanas, promovida por potências internacionais e atores da vida política nacional, com o objetivo de se apropriar de recursos que pertencem a todos os venezuelanos e causando sofrimento à população”.

No mesmo sentido, o Governo da Venezuela subscreveu no memorando que “continuará a exercer todas as medidas ao seu alcance, tanto no âmbito jurídico como no âmbito diplomático, para restaurar os direitos do povo venezuelano aos recursos que lhe pertencem e que ainda estejam retidos ilicitamente em entidades de instituições financeiras estrangeiras.” .

Afirma que “a Venezuela se reserva o direito de tomar as medidas cabíveis contra os danos causados” a suas entidades e população como consequência do congelamento de recursos que lhe pertencem.

Na véspera, o chanceler venezuelano, Ivan Gil, interveio para destacar que “este é o resultado de um longo trabalho e, sobretudo, da resistência do povo venezuelano e do governo do presidente Nicolás Maduro”.

Em 2019, o presidente venezuelano pediu ao governo de Portugal que se pronunciasse sobre a apreensão de bens destinados à compra de medicamentos, alimentos e insumos para a nação.

extensão TS