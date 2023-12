Volkswagen Golf, primeiro teaser do redesenho

Estreia do redesenho O Volkswagen Golf está mais perto do que nunca. CEO da Volkswagen, Thomas Schaefer, compartilhou uma mensagem de vídeo de saudação por meio de sua conta no LinkedIn na qual relembra algumas das principais inovações de 2023. Porém, a parte mais interessante está no final, quando o número um da montadora oferece uma primeira olhada no Golf redesenhado. Em particular, com pouca luz podemos vislumbrar a frente da perua.

Além disso, o lançamento está confirmado para o próximo ano. Em particular, a sua estreia está prevista para o início de 2024 Teaser do novo modelo Contudo é interessante porque permite observar Nova assinatura luminosa O Golf apresenta uma faixa de LED que percorre toda a frente, interrompida apenas no meio pelo logotipo, ele próprio iluminado.