“Nós não sabíamos” Consumo mais forte à noite (a picada) Se você cortar aqueles, você está seguro

A verdadeira dor nas contas é à noite: quando tudo fora de casa é tão desgastante.

Pode parecer paradoxal, mas especialistas em economia apontam que a verdadeira mordida para os italianos tem a ver com eletricidade venha à noite.

Especialistas em economia apontam como os italianos estão convencidos de que a casa é à noite Você praticamente não consome nada.

A casa consome muito à noite

Este é um mal-entendido muito sério e também muito ruim porque se você não perceber o consumo real de energia Vai ser muito difícil pará-lo.

De fato, os eletrodomésticos consomem muito à noite. Em princípio, as famílias italianas estão convencidas de que à noite, quando tudo está escuro E tudo está desligado, os dispositivos não podem usar absolutamente nada de energia, mas isso está completamente errado. Em primeiro lugar, a geladeira está sempre funcionando e a geladeira é a mais consumida. Mas nessa frente, a economia é possível.

Muitos resíduos devem ser retificados imediatamente

Na verdade, mantenha a geladeira longe da parede pelo menos 10 cm Isso o ajudará a consumir menos. Também é importante que o refrigerador seja um moderno refrigerador de caixa A++. De fato, esses refrigeradores têm baixo impacto energético e seu consumo é muito menor. Mas se tivermos uma geladeira velha Em qualquer caso, será possível economizar substituindo as juntas. De fato, juntas velhas causam muito desperdício e, portanto, também levam a muito desperdício na conta. Mas a casa é consumida à noite também por causa dos muitos eletrodomésticos que os italianos usam Deixe-o em modo de espera. Isso é um erro grave, pois deixar os aparelhos em standby significa consumir de forma completamente inútil e ilógica.

Não é necessário aquecimento à noite

As associações de defesa do consumidor contestam vigorosamente esse costume entre os italianos. Na verdade, mesmo que seja repetido várias vezes Os dispositivos nunca devem ser deixados no modo de espera Muitos ainda fazem e isso pesa muito na conta. Mas você pode economizar muito à noite Aqueça a cama com um cobertor elétrico e evite aquecer o apartamento. Isso é muito importante porque não faz sentido (pelo menos em parte) aquecer a casa inteira à noite quando você pode Aquecendo apenas a cama sem gastar quase nada com o cobertor elétrico. Assim, a economia real para as famílias italianas pode chegar à noite através da implementação desses comportamentos que talvez sejam inesperados, mas podem chegar a eliminar completamente o desperdício inútil.