Jeep Renegade, menos de 15.000 euros por modelo: nem precisa de incentivos

Se você quer um Jeep Renegade, agora é um bom momento para comprá-lo. Esta oferta não pode ser desperdiçada.

A marca Jeep, que está no universo Stellantis desde 2021, deve grande parte da sua riqueza ao lançamento do novo Renegade. Produzido desde 2014 na fábrica da Fiat-SATA em Melfi, também é fabricado na nova fábrica brasileira na Guiana e desde abril de 2016 na China na fábrica de Canton pela GAC-FCA. Este é o segundo SUV desenvolvido pela fabricante, utilizando tecnologia da FCA O primeiro a não ser construído na América do Norte.

Há 10 anos compete com Audi Q2, Volkswagen T-Roc, Mini Countryman, Mazda CX-3 e Toyota C-HR. O nome lembra o lendário Jeep CJ-5 das décadas de 1970 e 1980, que foi chamado de CJ-5 Renegade Mark 1 e mais tarde de CJ-5 Renegade II. Na verdade, não tem nada em comum com os modelos históricos. Nasceu como um modelo global para ser comercializado em 100 mercados ao redor do mundo.

Em termos de off-road, não tem nada de seus antecessores. É um SUV de pequeno e médio porte, criado para a cidade, que, se necessário, pode ser transformado em um carro que não tem medo do off-road leve, mas que não possui marchas baixas. O design, criado sob a supervisão de Mark Allen, lembra o antigo Cherokee, que buscava um estilo angular, como o Patriot e o Wrangler.

Largura do bolso

A carroceria do carro é de 5 portas e dois volumes com 5 assentos internos. A plataforma é Small US Wide 4×4. A clássica grade de 7 bandas do Jeep não falta. O Renegade tem um design enorme e cúbico. O tema recorrente é o tema “X”. O design em forma de ‘X’ se destaca no teto do My Sky, que também é encontrado nos conjuntos de iluminação traseira. O Renegade tem 4,23 metros de comprimentoTem 1,69 metros de altura, 1,80 metros de largura e uma distância entre eixos de 2,57 metros.

Os interiores são modernos e equipados com sistema multimédia Uconnect Com tela dupla sensível ao toque para instrumentos e controles no centro do painel. Existem também elementos comuns com o FIAT 500X e o Jeep Compass. O Renegade tem suspensão dianteira e traseira Chapman MacPherson.

É um carro moderno e o seu novo preço começa nos 29.800 euros. Uma oferta para o Renegade de maio de 2017 ao preço de 14.799 euros apareceu em Subito.it. O Longitude 2017 tem motor diesel 1,6 Mt de 120 cv (120 cv) e conta com hodômetro de 150 mil km. O carro é vendido com garantia de 12 meses e assistência rodoviária ilimitada em 24 dos 24 quilômetros. Possui transmissão manual e está em excelente estado. A esse preço é uma verdadeira pechincha. Recomendamos que você visite Subito.it se estiver interessado.