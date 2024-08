Os Pastéis de Belém do Café Pastelaria são fantásticos. Há apenas três anos as praças portuguesas estavam cheias de raiva e hoje as multidões de turistas em Sintra recriam a imagem de um despertar colectivo. Há momentos em que as comparações deixam uma impressão. Lisboa, Maio de 2011: O governo pede à Europa um programa de ajuda de 78 mil milhões de euros e Portugal está à beira da falência. O défice público ultrapassa os 11 por cento e a dívida é esmagada pelas consequências da crise financeira. Seis anos depois, o país dos cravos tornou-se uma das economias mais dinâmicas da zona euro. Só no primeiro trimestre, o crescimento aumentou um por cento, o que é duas vezes e meia o da Itália. O défice público foi de 2%, o mais baixo desde 1974, e a taxa de desemprego foi de 9,4%, o nível de 2008. Os políticos têm muitas vezes a sorte de cortar as fitas que têm para partilhar com os seus antecessores: o primeiro-ministro António Costa é um deles . A narrativa do governo de esquerda dá todo o crédito pelo fim da austeridade. A Troika impôs, de facto, grandes sacrifícios: o aumento legal do horário de trabalho para 40 horas, a redução de cinco feriados e a redução dos salários e pensões públicas. Em Portugal já existia austeridade e o governo de Pedro Passos Coelho encarregou-se dela. No espaço de cinco anos, o défice caiu mais de seis pontos, os impostos aumentaram e a despesa caiu como nenhum outro país europeu. Em 2015, o crescimento atingiu 1,6%, o dobro da taxa de crescimento de Itália. Dos quase trinta mil milhões de dólares recebidos do FMI, metade já foi paga antecipadamente.

A recuperação foi tão rápida que o novo Primeiro-Ministro conseguiu cancelar as medidas consideradas mais flagrantes: o horário de trabalho voltou a ser de 35 horas, o Dia da Revolução foi restaurado e os salários públicos foram aumentados. Contudo, não confunda causas e efeitos. “Não podemos fazer tudo o que queremos”, admite Costa frequentemente publicamente. “Temos de ser responsáveis, a Europa é um clube onde as regras devem ser respeitadas.” O saldo primário de Portugal é o segundo na zona euro, e se há uma crítica que a Comissão dirige agora a Costa é a de aumentar a corrente. gastos, reduziu os investimentos públicos ao mínimo. O consumo está a aumentar, mas apenas ligeiramente – este ano em 2,3%, um pouco mais do que em 2016 – e o sector bancário continua a ser atormentado por problemas semelhantes aos de Itália. resgate note isto: em Março a Comissão Europeia concordou em recapitalizar O fundo de depósito geral ascendeu a pouco menos de quatro mil milhões de dólares. No entanto, o país está a avançar mais rapidamente do que os próprios portugueses esperavam, e as razões parecem ser aquelas que afectam primeiro a economia italiana. : O governo de Costa é estável, “mais estável do que imaginávamos inicialmente”. “Todos acreditam que a convivência dos socialistas com os comunistas não pode durar muito”, afirma Rui Pérez Jorge, do Jornal de Negos. Segundo: a força da economia, que se redescobriu. o seu apelo à exportação. De acordo com os cálculos da Oxford Economics, os volumes de comércio este ano aumentarão 7,7 por cento, o que é mais do dobro do registado em Itália, que se manteve em 3,6 por cento. O governador do Banco de Portugal, Carlos da Silva Costa, abre os braços e sorri: “Esta é a prova de que os medicamentos, por mais amargos que sejam, funcionam”. Os políticos fazem o seu trabalho e devemos respeitá-los por isso. Mas o sucesso da economia portuguesa hoje não tem nada a ver com o fim da austeridade, nem com a crise. Esse crescimento é interno. As empresas aqui criam valor e são recompensadas nos mercados internacionais: maquinaria, automóveis, calçado. A crise e o programa de ajuda despertaram o orgulho dos portugueses que se levantaram e arregaçaram as mangas.”

@alexbarbera