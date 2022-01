O ESM será a agência de dívida europeia que Draghi e Macron solicitaram?

para Mecanismo Europeu de Estabilidade Falou-se, por muito tempo e muitas vezes de forma inadequada, nos primeiros meses da crise pandêmica na esteira do início do debate sobre o fundo “Saúde” vinculado a um fundo de resgate que os países europeus introduziram e nunca foi operacionalizado por qualquer governo.

Agência ou senhorita?

No entanto, não se trata da nota de austeridade imposta aos países europeus ou dos programas anti-históricos de controle financeiro que varreram o ritmo do vírus Covid. Mario Draghi e Emmanuel Macron Eles pensam em algo diferente, ou seja, fazer do MES uma estrutura mais adequada para resolver crise estrutural da dívida, não impondo cortes em nome de reduzi-la, mas tornando-se capaz de absorver os enormes compromissos que surgiram como resposta à crise nos últimos dois anos.

A proposta política parte da carta conjunta enviada a tempos financeiros No último dia 23 de dezembro e a partir do exame político de um estudo elaborado pelos assessores econômicos dos dois líderes (Francesco Giavazzi para o Palácio Chigi e Charles Henry Weimoller para o Eliseu) e dois economistas italianos (Veronica Guerrieri e Guido Lorenzoni) por título “Revisão da estrutura tributária europeia. Nesse plano promovido pelos dois líderes na Europa Latina, uma agência de dívida chamada – que, disse em nota, poderia ser seu ESM ou um órgão recém-formado – que teria uma parte da dívida pública devido aos gastos da Covid atualmente detidos pelo Banco Central Europeu. Esses títulos serão mantidos na barriga da Mes / Agência que os manterá em carteira para sempre, e os renovará no vencimento para manter a relação sempre constante e reduzir gradativamente as despesas com juros dos países membros. Em contrapartida, a instituição compromete-se a emitir obrigações europeias de baixo risco e baixo retorno para efetuar a troca com o Banco Central Europeu, graças a este.

A corrida pela dívida do Banco Central Europeu

Desde o início da crise pandêmica até pelo menos março do ano que vem, a potência europeia empreendeu um enorme esforço para aumentar a dívida europeia. Entre os mais de um trilhão de euros em compras diretas de títulos da empresa Plano de Compra de Emergência Epidemiológica (PEPP) E mais de 2.000 bilhões foram colocados Operação de refinanciamento direcionado de longo prazo (Tltro, Operações de refinanciamento de longo prazo direcionadas), 330 dos quais foram confiados em um dia do memorial de Pepp, 18 de março de 2021, o esforço total excede o tamanho do PIB francês. O economista Leonardo Piketty Resuma a dinâmica desencadeada pelo Banco Central Europeu em uma análise Postado em futuro: Neste ponto na Europa, estamos “testemunhando um ‘quase cancelamento’ de fato de uma grande parte da dívida com a atual política do BCE de comprar títulos do governo de estados membros, um compromisso tácito de recomprar novos títulos no vencimento e recompra com os lucros que lhe dão juros. “para os países membros. Medindo esse compromisso com a Itália, deve-se lembrar que, a partir de 30 de novembro, a dupla BCE / Banco da Itália detinha títulos públicos italianos por 679 bilhões, equivalentes a 29% da dívida pública composta por títulos (251 adquiridos com a pandemia do Pepp programa e 428 com Pspp lançado por Mario Draghi que começou em 2015), e estima-se que até março, as compras de Pspp e Pepp nos últimos dois anos podem totalizar 350 bilhões.

Um retorno desse tipo forçaria uma venda de € 70 bilhões de títulos italianos pelo Banco Central Europeu ao Mes / Agência por cinco anos consecutivos. a carga da dívida Assim, ficará liberado da gestão do Banco Central Europeu para garantir maior liberdade de política monetária, e um país como a Itália terá a garantia de retirá-lo do jogo especulativo, mas a alíquota não será zero. uma mundo delicado como Giuseppe Littori realmente lembre-se StartMag Que no caso de Mays cuidar da gestão da dívida“Os juros relativos a esta dívida vão hoje para o tesouro através de dividendos do Banco da Itália e, portanto, a contribuição necessária, que à primeira vista parece uma dádiva, vai levar à deterioração do orçamento do país. critérios do ESM, o que significa, para países como o nosso, a assinatura de um Memorando de Entendimento com compromissos de política econômica específicos que são monitorados pelo ESM. ” É também necessário sublinhar que o Mecanismo Europeu de Estabilidade ou qualquer nova agência europeia da dívida terá de gerir o capital que os países disponibilizaram no momento da sua criação. Para obter a dívida europeia, por exemplo, o mês de maio terá de utilizar o capital subscrito e não pago, ou seja, 624 bilhões, dos quais 114 serão arcados pela Itália.

Sem dúvida, é preciso dizer, a agência da dívida é um primeiro, embora limitado, passo rumo à dívida comum europeia, e nos estudos seu papel nos investimentos conjuntos também é assumido. Mas podemos definir seu papel como executável associado a um organismo que se mostrou tão obsoleto e ineficaz quanto o ESM? De forma alguma, como Littori corretamente aponta e como a verdade dos fatos confirma. Até agora, concretamente, mesmo depois da próxima geração da União Europeia, não há verdade Dívida pública da zona do euro, mas a dívida pública dos estados membros se move de forma diferente, e nem mesmo separar grandes ações para torná-las de fato títulos permanentes mudaria a vulnerabilidade de países como Itália, Grécia e Portugal aos riscos de volatilidade.

Sugestão alternativa (tudo italiano)

Talvez um estudo mais sistemático, muito anterior à sugestão de Draghi Macron, encontrou a quadratura do círculo que o grupo Giavazzi foi incapaz de completar: Estabilização da dívida, novas instituições, programas de crescimento e regulação de recuperação sob uma agência de dívida conjunta, sem deixar espaço para assimetria. Liderado por Palestrante Bocconi Massimo amato Uma equipe de economistas formada por Everardo Belloni (Faculdade de Artes Aplicadas), Paulo Valbo (Universidade de Brescia) H Lucio Joby (Universidade de Trento) já proposta em abril de 2020, na primeira onda completa de Covid, eAgência Europeia da Dívida (Eda) Como uma ferramenta eficaz para combater a crise e a recessão.

Lo studio “Transferência da dívida soberana para a perpetuidade através da Agência Europeia da Dívida” O grupo Amato parte do pressuposto de que nas crises comuns as formas de financiamento das intervenções para enfrentá-las devem ser corriqueiras e não punitivas (prazos e condições intermediários, mesmo moderados, ou cláusulas contraproducentes para credores privilegiados) e conforme mencionado acima economia e política, Sublinha o fato de que tal agência não deve atuar como um alívio da dívida para dívidas pré-existentes. Em vez disso, você deve aproveitar a “capacidade de emitir um Títulos Europeus Comuns O que forneceria aos mercados os ativos seguros de que precisam e forneceria aos estados um estoque de crédito livre de risco de liquidez, alimentado pela autorrealização e pelas expectativas agora fora de controle ”.

Ferramenta de gestão pré A crise, capaz de esterilizar a montante o indizível, pode esterilizar a jusante: a disparidade das potencialidades económicas e fundamentais dos vários países europeus, verdadeira fonte do potencial caos sistémico da dívida pública. Amato e colegas sugeriram A O vínculo comum que pode ser emitida sem impor qualquer reciprocidade aos estados porque a agência fará com que os estados paguem um prêmio anual, que pode ser recalibrado, mas sempre na proporção do risco subjacente, sem refletir essa diferença no preço final do título. Sem gestão económica e estratégica, sem condições, soberania económica garantida e grandes perspectivas de sucesso: uma medida que vale a pena investir com uma visão plena do futuro. Tirar o fato de que falar do mito da religião pública, tão caro à crueldade do Norte, seja em si uma boa notícia.