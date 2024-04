Ele sofre um ataque cardíaco, dirige um Tesla Model Y sozinho até o hospital e salva sua vida

Graças à Full Self-Driving (FSD)Os carros elétricos da Tesla nos Estados Unidos poderiam ter recursos avançados de assistência ao motorista. Já falamos várias vezes sobre isso e vimos, ao longo do tempo, como este sistema foi sendo aprimorado, permitindo que os carros circulem sem certa intervenção do motorista que, no entanto, deve estar sempre pronto para intervir.

A Tesla decidiu durante esse período permitir que todos os proprietários de seus carros nos Estados Unidos experimentassem o FSD por um mês, e um deles vem do estado da Carolina do Norte. Uma história verdadeiramente incrível que o próprio Elon Musk relançou através de sua conta no (antigo Twitter) para demonstrar os benefícios potenciais dos carros autônomos.