É interessante que a Alfa Romeo Milano tenha mudado de nome após confrontos com o governo. Será chamado Junior-Corriere.it

Uma escolha interessante em resposta às polêmicas ocorridas nos últimos dias. “Alfa Romeo Milano muda seu nome para Junior — afirma Jean-Philipprendetto, CEO da Alfa Romeo. Temos certeza de que isso acalmará a mente de todos Acreditamos que o nome Milão não é enganoso ou ilegal».

Uma escolha também ditada pelas vendas: “Desentendimentos fazem-nos perder vendas. Seguimos em frente e não nos interessamos por tudo isto”.

A decisão de recolher o carro de Milão foi tomada no dia 13 de dezembro e o ministério estava ciente disso: “Ninguém nos disse nada. Desentendimentos surgiram no dia seguinte à apresentação. Muito estranho».

A Alfa Romeo não irá processar legalmente o governo por prejudicar a sua imagem. A resposta de Adolfo Orso foi imediataMinistro de Negócios e Indústria da Itália: «Eu acho que é uma boa notíciaque chega justamente no Dia do Made in Italy, que reforça o trabalho, a instituição, a tipicidade e a especificidade do produto italiano que todos no mundo nos invejam.”