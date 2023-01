Móveis, as 5 coisas que você precisa saber para aproveitar ao máximo sua fartura de 2023

Ouça a versão em áudio do artigo

De compras com franquia a documentos que devem ser guardados, a Receita atualizou os indicadores de bônus de móveis e eletrodomésticos a serem reconhecidos. Aqui estão cinco coisas que você deve saber para tirar o máximo proveito da motivação.

O que é: Determinação

Pode beneficiar de um desconto Irpef de 50% na compra de móveis e eletrodomésticos de grande dimensão destinados a mobilar um imóvel sujeito a intervenções de recuperação do património do edifício. Independentemente do valor das despesas efectuadas com a recuperação do património do edifício, a dedução de 50% deverá ser calculada sobre um montante máximo de 10.000 euros para o ano de 2022, 8.000 euros para o ano de 2023 e 5.000 euros para o ano de 2024 (o máximo valor foi de 16.000 euros para compras em 2021) geralmente referentes às despesas incorridas na compra de móveis e eletrodomésticos de grande porte. O desconto será dividido entre os beneficiários em dez parcelas anuais iguais.

Como obter a recompensa

A dedução é obtida através da indicação das despesas efectuadas na declaração de IRS (Formulário 730 ou Ficha de Rendimentos de Pessoas Singulares) e é apenas devida ao sujeito passivo que beneficie da dedução dos custos de recuperação do património imobiliário. Por exemplo, se apenas um dos cônjuges arcar com as despesas de reforma do imóvel e os gastos com a mobília do outro, a recompensa pela compra de móveis e eletrodomésticos não é devida a nenhum dos dois. Tem direito ao Bónus Móveis e Eletrodomésticos mesmo quando, em alternativa à utilização direta das deduções para repor o património edificado, o contribuinte opte por transferir o crédito ou exercer a opção de desconto na fatura.

Para compras reconhecidas

desconto para comprar Moveis novos. São camas, guarda-roupas, cômodas, estantes, escrivaninhas, mesas, cadeiras, mesas de cabeceira, sofás, poltronas, aparadores, colchões, luminárias. A compra de portas, pisos (por exemplo, parquet), cortinas, cortinas e outros acessórios para móveis está excluída. O desconto também é para comprar Novo hardware A classe energética é pelo menos Classe A para fornos, Classe E para máquinas de lavar, secadoras e lava-louças e Classe F para refrigeradores e freezers, conforme mostrado na etiqueta energética. Em qualquer caso, a compra de eletrodomésticos sem etiqueta é facilitada, desde que o compromisso não tenha sido estabelecido para eles. Estes incluem grandes eletrodomésticos, por exemplo: geladeiras, freezers, máquinas de lavar, lavadoras e secadoras, lava-louças, utensílios de cozinha, fogões elétricos, fornos de microondas, fogões elétricos, aquecedores elétricos, radiadores elétricos, ventiladores elétricos, ar condicionado. A substituição da caldeira faz parte das intervenções de “manutenção excepcional”: deve haver economia de energia em relação à situação pré-existente.

pagamentos

Para obter desconto na compra de móveis e eletrodomésticos de grande porte, os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária, cartão de débito ou crédito. O pagamento não pode ser feito em cheque, dinheiro ou qualquer outro meio de pagamento. Se o pagamento for feito por transferência bancária, não é necessário utilizar a transferência (sujeita a retenção na fonte) especialmente preparada pelos bancos e correios para custos de remodelação de edifícios. A dedução é permitida ainda que a mercadoria tenha sido adquirida com empréstimo parcelado, desde que a empresa emissora do empréstimo pague o valor da mesma forma descrita acima e o contribuinte tenha cópia do comprovante de pagamento. Nesse caso, o ano em que ocorrer a despesa será o ano em que o pagamento for efetuado pela financeira. As mesmas modalidades devem ser observadas para o pagamento dos custos de transporte e montagem das mercadorias.