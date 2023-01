Preços das casas em Portugal estão a subir por causa dos estrangeiros

Ao que tudo indica, Portugal já não tem de lidar com o país objecto de ajuda financeira da troika (União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) em 2011. A sua economia recuperou fortemente e a dívida pública, embora se mantenha muito elevada , deixou de ser um problema graças à consolidação orçamental prosseguida pelos governos. Mas o que preocupa os moradores é Bolha imobiliária. No terceiro trimestre do ano passado, Preços de casas Cresceu em média 15,1% ano a ano e 2,93% sequencialmente, a maior taxa em mais de trinta anos. Em dez anos, seu número dobrou.

A situação é particularmente “quente” em cidades como Lisboa, onde o governo Costa foi obrigado a intervir após protestos da população. Desde 2022, o programa conhecido como “visto dourado“ Ou o “Golden Visa” na capital, Porto, Algarve e zonas costeiras. Na verdade, os preços das moradias têm muito a ver com esse programa lançado pelo governo em 2011 para tentar arrecadar dinheiro e revitalizar a moribunda economia local.

Notáveis ​​vantagens fiscais foram oferecidas aos estrangeiros que mudam de residência: isenção de impostos sobre os rendimentos financeiros e imobiliários e 10% sobre os rendimentos devidos no estrangeiro. E isso continua por dez anos.

Os beneficiários, excluindo pensionistas, são obrigados a fazer um investimento mínimo entre € 500.000 e € 1 milhão, dependendo do caso. Estes valores deverão ser investidos no mercado imobiliário de forma a requalificar o património urbano. De facto, Lisboa assistiu a uma notável remodelação de edifícios. O problema para a população local era o boom dos preços das casas. Isso também é confirmado por ele avaliações internacionais. No segundo trimestre do ano passado, Portugal era o terceiro país depois da República Checa e dos Países Baixos em toda a região da OCDE com os preços da habitação a ultrapassarem o rendimento.

Os preços da habitação são proporcionais ao rendimento

Basta pensar que o índice marcou 149,4% contra 92,4% da Itália, esta última à frente apenas da Bulgária e da Romênia. Isto significa que em 100 relatórios em 2015, os preços da habitação em Portugal cresceram em seis anos e colocaram quase 50% mais do que o rendimento disponível per capita. Na Itália, 7,6% menos. No entanto, o cancelamento do programa de vistos gold rendeu ao país € 6,8 bilhões em ativos financeiros desde o seu lançamento. Em 2022, o governo arrecadou 654 milhões, um aumento de 42% em relação ao ano anterior e o maior desde 2019. Mas as famílias das grandes cidades estão pagando o preço. Novos residentes, especialmente dos EUA e da China, aproveitam o programa e muitas vezes se oferecem para comprar casas por mais que o dobro do que os locais estão dispostos a pagar.

No ano passado, os lisboetas protestaram contra os californianos, acusados ​​de trazerem também para Portugal os seus problemas sociais. O número de americanos que se mudaram para o país aumentou 45% em 2021. Em particular, o chamado fenômeno “melhoria”, ou seja, transformar áreas socialmente pobres em bons bairros. A mudança tem efeitos positivos e negativos. Por um lado, requalifica a área urbana e torna-a mais agradável, por outro lado, os custos aumentam e mesmo a classe média muitas vezes não tem dinheiro para ficar e viver.

Afinal, ouvimos falar disso há anos modelo portugalEmbora não possa ser completamente replicado, pelo menos em termos de resultados tangíveis. Sendo um país pequeno, o impacto da transferência de residência por alguns estrangeiros relativamente ricos é alto. O mercado imobiliário está experimentando alta demanda e preços imobiliários em alta. Este ano, porém, espera-se que volte a cair 4,4% para o S&P. Uma inversão de tendência que não vai irritar muito os cidadãos lusitanos.

