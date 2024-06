Noruega, descoberta de depósitos valiosos de terras raras

Uma descoberta excepcional que poderá reduzir Dependência europeia das importações de terras raras da China. Na Noruega, na região sudeste do país, foi identificada uma empresa mineira O “maior depósito” de terras raras. Segundo informações divulgadas pela Rare Earths Norway, a área contém aproximadamente 8,8 milhões de toneladas de óxidos de terras raras. Os números são muito superiores aos encontrados em Kiruna, na Suécia, onde foram encontradas entre uma e duas toneladas do precioso material. Investigações subsequentes nos permitirão provar a validade ou invalidade dos resultados. Se se mostrarem suficientemente cautelosos, os jogos de poder da indústria trarão grandes notícias.

Recursos críticos em superímãs e carros elétricos

Não é apenas o país escandinavo que espera isto, mas sim todo o Velho Continente, dada a importância destes elementos em vários sectores. A área é rica em terras raras de grande valor. Com 1,5 milhões de óxidos de neodímio e praseodímio. Embora o nome possa não significar muito para não especialistas, são recursos críticos em superímanes, adoptados em sectores como as energias renováveis ​​e a mobilidade com emissões zero. Estes dados são o resultado de um estudo de três anos conduzido pela Rare Earths Norway, em colaboração com a empresa de consultoria canadiana WSP.

Pelo menos até agora, Pequim tem desfrutado de uma forte liderança em terras raras, absorvendo cerca de 98% do total. O esforço clarividente da República do Dragão para a transformação ambiental, à frente do resto do mundo, fez o resto. As primeiras bases foram lançadas em 2007, quando ainda faltava um verdadeiro mercado para carros elétricos a bateria. Desde então, o grande país asiático reconheceu o seu potencial, enquanto o mundo ocidental, habituado aos motores tradicionais, o subestimou.

Atraso culpado

A tomada da segunda acção teve implicações importantes para os factos históricos, que estavam agora empenhados em reduzir a disparidade. Igualar a tabela de preços das marcas chinesas é uma tarefa impossível, devido aos elevados custos de mão de obra e matéria-prima. Isto levanta fortes dúvidas a Giorgia Meloni, que numa entrevista recente descreveu o abandono dos motores a gasolina e diesel como uma “loucura ideológica”. A proibição prevista de sistemas de combustão interna a partir de 2035 não é muito convincente. Embora a escolha da Comissão Europeia no papel se baseie em princípios aceitáveis, como a redução da poluição, a transição ambiental enfrenta dificuldades em concretizar-se. Isto é ainda mais verdadeiro para países onde o rendimento médio da população tende a ser baixo.

Para uma família média da nossa península, por exemplo, arcar com as despesas necessárias para adquirir um BEV é um fardo muito grande. No entanto, os ecobónus esgotados em poucas horas permitem-nos ver um raio de luz na batalha contra a poluição atmosférica. Grandes notícias chegam agora das terras frias da Noruega. A ambição final da empresa é desenvolver um processo de produção integrado e sustentável. “Do meu ao ímã”Capaz de satisfazer 10% da procura europeia, o mesmo nível mínimo de autonomia estabelecido pela Autoridade Comunitária para os biomateriais. Se o objetivo estava longe, o dia ficou mais próximo.