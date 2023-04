Preços loucos de cruzeiros, na Páscoa gaste até 300% a mais

Roma, 06 de abril de 2023 – Os italianos se beneficiaram com período da páscoa Eles decidem sair de férias. pós consumo Compare os preços das passagens aéreas mais baratas compradas online através Algumas rotas italianas e estrangeirasincluindo Milão-Palermo e Milão-Paris.

Resultados da pesquisa

A pesquisa mostra que 3 companhias aéreas mais baratas para Para voltar a Palermo por Milan Ryanair (336,05 euros), com uma variação percentual face ao custo fora do período de férias de 316%, EasyJet (428,96 euros)com variação de 198% e ETA Airlines (374,83 euros) Em 140% ao reservar o voo durante o período da Páscoa, na verdade, você gastará aproximadamente 380 euros por pessoa.

praticamente, Viaje 15 dias antes da Páscoa O custo para uma família de quatro pessoas é o mesmo de uma durante o período da Páscoa. Também para Departamento de Milão – Paris A pesquisa foi realizada em dois momentos, nos dias 10 e 24 de março, para verificar o potencial de economia com a antecipação do horário da reserva. Também neste caso, foram selecionados os voos mais baratos detectados no dia 10 de março para o fim de semana de 23/03 a 28/03 e comparados com os mesmos voos das mesmas companhias aéreas no período da Páscoa. Neste caso, a diferença média entre os três voos mais baratos (Ryanair, AirFrance e Easyjet) em Período não festivo e período da Páscoa 291 euros, que é mais 120 euros. Partindo no fim de semana de 26/03, ou seja, 15 dias antes da Páscoa, e passando os mesmos dias de folga, a diferença no custo da viagem é certamente alta, você gastará entre 100 e 167 € por pessoa na viagem de volta com bagagem de mão, enquanto na Páscoa de 227 para 344 euros, com uma variação de 129%.

Empresas preferidas pelos turistas

Mas quais empresas os viajantes preferem? A Altroconsumo criou, através de um inquérito online, um ranking de satisfação, que inclui não sóItália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Portugal, República Tcheca, Eslováquia, Espanha e Tailândia. Há um total de 11.880 pessoas, das quais aprox. 2.500 só na Itália, que ao participar da pesquisa possibilitou a elaboração de um ranking das companhias aéreas. As empresas foram avaliadas quanto à idoneidade, preço do ingresso, pontualidade e atendimento.Check-in no aeroporto. O primeiro no ranking, segundo os usuários, é Luxemburgo Luxair, seguida pela Emirates Airlines e Qatar Airways. Entre as cinco primeiras do ranking das companhias aéreas mais populares está a única italiana Notícias. companhia aérea nacional Eta Airlines, antiga Alitalia, ainda a meio da tabela com uma boa classificação geral, acima de concorrentes históricos como a Easyjet e a Ryanair. A pesquisa também mostra que Um em cada cinco passageiros foi afetado por atrasos nos voos. Em 50% dos casos o atraso foi superior a uma hora, em 1 em cada 4 o voo atrasou mais de 2 horas enquanto 6% dos passageiros foram cancelados. Emirates tem a menor porcentagem de voos atrasados ​​em mais de uma hora. 80% dos passageiros não reclamaram de atrasos, 70% de recusa de embarque, 44% de cancelamentos de voos e 41% de problemas com bagagem. Mas entre aqueles que tentaram se vingar, descobriu-se que, infelizmente, os pagamentos por danos muitas vezes permanecem no papel. 77% dos que reclamaram de recusa de embarque não receberam qualquer compensação, e o mesmo para 71% dos que reclamaram de problemas com bagagem, cancelamentos (64%) e atrasos (56%).