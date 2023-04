Borsa Italiana, suspensão da audiência de 6 de abril de 2023

Sempre Destaque nas Ações do Setor Bancário: Sessão Positiva para o BPER Banca. Compras de serviços públicos continuam: Enel brilha

entonação positiva Para os principais índices da Bolsa Italiana e para os principais centros financeiros europeus na última sessão da semana anterior Long Bridge para as celebrações da Páscoa. A negociação será retomada na terça-feira, 11 de abril.

às 11h35 FTSEMib Subia 0,57%, para 27.020 pontos, após ter oscilado entre o menor patamar de 26.952 pontos e 27.115 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Registou uma evolução de 0,51%. O sinal de menos é, em vez disso, para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,01%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,12%).

o bitcoins Caiu abaixo dos $28.000 (pouco mais de 25.500 euros).

o Spread BTP-Bund Ainda mais de 180 pontos, com Retorno BTP por dez anos que caiu para menos de 4%.

EU’euro Está em $ 1,09.

Holofote sempre ligado sobre os títulos do setor bancário.

focar em Papel Bancário (+1,33% para 2.359 euros). A Fitch Ratings melhorou os ratings de solidez financeira atribuídos ao instituto. Em particular, os especialistas revisaram o rating de longo prazo do emissor para cima na área de grau de investimento, de “BB+” para “BBB-“. Por outro lado, a perspectiva do rating para os próximos trimestres foi alterada de “Positiva” para “Estável”.

A Fitch Ratings afirmou-se Banco BPM (+0,81% para €3,625) na área de grau de investimento com perspetiva “estável”.

em andamento Intesa São Paulo (+0,58% para 2,3225€). Nas sessões de 3 a 4 de abril de 2023, o banco adquiriu 23,55 milhões de ações próprias, ao preço médio ponderado de 2,3684 euros por ação. O valor total do negócio foi de 55,79 milhões de euros. Com estas aquisições, o IntesaSanpaolo concluiu o programa lançado em 13 de fevereiro de 2023, adquirindo um total de 706.004.171 ações, equivalentes a aproximadamente 3,72% do capital social.

Também é bom UniCredit (+1,15% para 17.944 euros).

As compras de utilitários continuam. ascensão do No (+2,54%).