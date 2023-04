Reuters

fonte ats

Do conselho editorial

Ermotti prepara funcionários para cortes: “difíceis decisões”

O CEO do UBS escreveu para a equipe de CS, preparando-os para demissões

ZURIQUE – O novo CEO do UBS, Sergio Ermotti, está preparando cortes de pessoal no contexto da aquisição do Credit Suisse (CS) pelo UBS: haverá mudanças e decisões difíceis, escreveu este nascido no Ticino em nota hoje aos funcionários do CS.

O executivo de 63 anos assumiu oficialmente o cargo de CEO apenas ontem, após a assembleia geral do gigante bancário, substituindo Ralph Hammers. Ele havia sido nomeado o novo CEO pelo conselho de administração uma semana antes.

“Embora seja muito cedo para especular como será a empresa após a fusão, você pode ter certeza de que trataremos todos os funcionários de forma justa, tanto no CS quanto no UBS”, diz o comunicado, que foi visto pela primeira vez pela agência de notícias britânica. Reuters.

O vice-presidente Lucas Goeller disse ontem na reunião que simplesmente é muito cedo para fazer suposições sobre empregos: a integração dos dois bancos é “uma tarefa árdua, que no curto prazo exigirá mais, não menos, gente. No No médio prazo, é claro que temos que avaliar diferentes opções. No longo prazo, também é claro que serão criadas sinergias.”

