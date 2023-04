“Este telefone também precisa fazer café da manhã”: finalmente é verdade

O início dos anos 2000 foi marcado por grandes avanços tecnológicos, que levaram a muitas inovações graças sobretudo ao advento da Internet.

Lembramos especialmente da ascensão das redes sociais, que aconteceu há cerca de dez anos, como Facebook, Twitter, Instagram, o mais recente Tik Tok e assim por diante. Em seguida, representa outra grande revolução com a introdução dos smartphones, os primeiros telefones que fazem uso extensivo da conexão com a Internet, o que lhes permite realizar as mais variadas tarefas diárias graças ao uso de aplicativos populares.

Entre eles, lembramos em particular os aplicativos de mensagens, como os mais famosos WhatsApp e Telegram, que permitiram mudar o mundo da comunicação digital de uma vez por todas, tornando-a rápida, imediata e acima de tudo gratuita, ao contrário do antigo SMS que foi usado até aquele momento.

Hoje em dia, tendemos a dividir os smartphones em aparelhos topo de gama (os chamados topo de gama, liderados pelos Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro respetivamente, nos últimos meses), seguindo-se logo a seguir os smartphones de gama média. Você procura uma boa relação qualidade / preço e, finalmente, chega aos smartphones de baixo custo, adequados para quem não sabe o que precisa em termos de qualidade do sensor da câmera e poder de computação.

Hoje os smartphones, como bem sabemos, são capazes de realizar as mais díspares atividades, e muitas vezes vem a piada de que deveriam “fazer café também”. Parece que esse jeito alegre de dizer pode, de certa forma, se tornar realidade em breve, já que recentemente foi criada uma tampa capaz de fazer café de forma simples e rápida.

Ele também faz café para você

Ele vem com uma extensão capa mokase, idealizado pelo empresário Clemente Biondo e lançado no site de crowdfunding Kicksrtarter para ser financiado. O método de fazer café neste caso é realmente simples e ao alcance de todos: na verdade, basta inserir a cápsula dentro do alojamento específico e, em seguida, iniciar a máquina usando o aplicativo específico instalado em seu smartphone.

Especificamente, são três aromas diferentes (respectivamente Arábica, Torrado e finalmente Clássico) que respondem bem aos gostos pessoais de cada cliente. As cápsulas também têm uma excelente capacidade de armazenamento, pois podem ser armazenadas por até 3 meses no total sem estragar ou sofrer qualquer tipo de dano.

O lançamento do Mokase Coffee Cover está previsto para setembro: só nos resta esperar por mais atualizações da empresa, que certamente chegarão nas próximas semanas ou meses.