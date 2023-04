Processo da UE contra a lei húngara anti-LGBTQ: 15 países se unem, incluindo França e Alemanha. Itália Meloni com Urban

Mais de metade da Europa contra Victor UrbanoEU’Itália nada. Quinze países da União Europeiacom o Parlamento Europeu, unidos pela causa Comissão Europeia contra a Hungria em relação Lei anti-LGBT Foi aprovado em junho de 2021 pelo Parlamento de Budapeste. Ele vem com uma extensão maior ação em violação direitos humanos Não foi levado perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, no entanto, a Itália não fará parte. Entre os últimos países a se juntar aos candidatos também França E Alemanha (além da Bélgica, Luxemburgo, Holanda, EspanhaPortugal, Dinamarca, Irlanda, Malta, Áustria, Finlândia, Suécia, Eslovénia e Grécia). o Governo Por meio de fontes, ele deixou claro que evitou o procedimento de Razões técnicas: Na verdade, porém, oItália por Giorgia Meloni é o único estado Entre os grandes da Europa não está tomando posições contra Orban. E ele se encontra colidindo novamente Bruxelas Sobre a questão dos direitos, ainda Atritos Parar de registrar crianças casais gay.

O caso ACNUR v. Hungria dizia respeito à lei que proíbe “Promover a homossexualidade“Para menores. A regra húngara que é definida como”vergonhosopelo Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenÉ proibida a exibição de qualquer conteúdo para menores, em meio e em escolasque ele retrata ou promove Homossexualidade ou mudar de sexo. Segundo Bruxelas, a lei que o primeiro-ministro húngaro tanto queria, Vencedor Urbanoespecialmente a cor roxa i valores europeus Baseado em direitos básicos dos indivíduosEspecialmente o gay + pessoas. Os países europeus eram até ontem, Quinta-feira, 6 de abrilpara se juntar aos recorrentes na ação movida pelo Executivo da Sociedade, com as ONGs proibido cores quem apoiou entrar no uma razão Ele está entre os promotores de um petição sobre o tema. Recentemente, o governo húngaro introduziu um reconvenção Ao Tribunal de Justiça da União Europeia em ação de infração Abriu contra o Budapeste e culminou com Referência Da Hungria ao tribunal.

De acordo com os apelantes, a lei anti-LGBT de Urban viola a orientação para sserviços no mercado internosobre meio audiovisualCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e artigo 2.º do Tratado da União Europeia, os relativos ao respeito direitos humanos e a Não discriminação. fontes do governo, ele escreve Repúblicaexplicando seu descumprimento por um motivo técnico: o artigo 2º não teria sido utilizado para a disputa incompatibilidade de direito nacional. Um impulso que obviamente não impediu outros grandes nomes de Espanha para Alemanha E Françaem todos os países do Benelux. Países como esse também aderiram ÁustriaE Dinamarca, Finlândia E Suéciaque em outras questões – por exemplo, economia e imigração – às vezes se encontram na mesma linha de Orban.

A Itália fica do lado de Orbán e uma minoria de estados membros luta contra um Sociedade Aberta Europeia E compreensivoEle afirma Yuri GuianaRepresentante + Europa emeu dou à luz. “Com esta escolha – afirma a Guiana – o governo Meloni mudou sua posição governo Draghi que aderiram à Declaração 17 de maio de 2021 que ele prometeu proteger direitos básicos De LGBTI+ e Mensagem dos Chefes de Estado e de Governo Aos chefes das instituições europeias, em 24 de junho de 2021. O governo decidiu, portanto, retirar o apoio do nosso país ao valores fundamentais A base da nossa união é como dignidade humanoso liberdadeo democraciaE igualdaderuaEstado de Direito e respeito direitos humanos Preconceito implícito para leis inspiradas por Rússia de Putin. + A Europa continuará a lutar, junto com as comunidades LGBTQI, para trazer de volta a Itália – conclui Guayana – na sequência do movimento dos Estados fundadores da UE para defender os valores europeus compartilhados.”

Além disso, há poucos dias, o Parlamento Europeu aprovou uma alteração ao texto da resolução sobre o Estado de direito que “Condena as instruções dadas pelo governo italiano ao município de Milão Para suspender o registro de adoção casais gayA alteração foi introduzida pelo grupo Renovar a Europa após a cessação do registo nas certidões de nascimento dos nomes dos pais não biológicos de crianças nascidas de casais homossexuais. O Parlamento Europeu aprovou a alteração por braço no ar: o texto afirma que “acredita-se que esta decisão conduzirá inevitavelmente a discriminação Não só casais do mesmo sexo, mas também e sobretudo de seus filhos“.