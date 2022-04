“ATM fora de uso? Em breve nossa conta corrente…” – Libero Quotidiano

Ontem, sexta-feira, 15 de abril, durante a manhã, por algumas horas em toda a Itália, eles foram registrados Desequilíbrios profundos em caixas eletrônicos: não pode pagar. Um caso estranho, com poucos precedentes, imediatamente nos fez pensar nas mãos de piratas, talvez os russos. Nem um pouco, pelo menos de acordo com a Nexi, o grupo que administra o circuito: um problema técnico que depois foi resolvido.

Mas as dúvidas permanecem. E entre aqueles que semeiam essas dúvidas, por exemplo, há Diego Fusaro. Quem tira suas dúvidas no Twitter: “Os caixas eletrônicos estão fechados. Erro temporário ou parte do novo normal para a empresa controladora? O capitalismo financeiro aspira abolir o dinheiro, para que o dinheiro seja administrado apenas por bancos e contas como contas sociais possam ser banidas ” conclui um pouco o tweet vago e chocante.

Além disso Geórgia Meloni Ele comentou a história, certamente de um ponto de vista diferente, mas se fez algumas perguntas importantes. “A imposição do dinheiro eletrônico é um presente para os bancos, o dinheiro não conhece ofuscação”, sublinhou o líder dos irmãos na Itália, voltando a criticar o novo limite de uso do dinheiro.