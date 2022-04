Doe vales de combustível de 200€ a cada colaborador como oferta de Páscoa

É uma homenagem especial, que os funcionários da Catra Spa, uma das maiores empresas industriais de Missaglia, receberam nos últimos dias.

Uma carta de felicitações pela Páscoa acompanhada de um vale combustível de 200€. É um presente especial, aquele que os funcionários receberam nos últimos dias katra spauma das principais empresas industriais do Missaglia Líder em usinagem automotiva, moldagem industrial, montagem e corte a laser 3D há mais de 40 anos.

Katra, um presente para cada funcionário

Uma decisão, a decisão da direção da empresa, é especialmente bem-vinda em tempos difíceis como o que estamos passando. “O Katra Spa faz parte do Grupo PCM, que decidiu aderir ao decreto energético para contrariar os efeitos económicos da crise – explicou o CEO Marco Panzeri Parecia uma boa maneira de estar perto de nossos funcionários e mostrar a eles nossa disposição em apoiá-los da melhor maneira possível. Concretamente, é uma iniciativa independente ligada ao decreto de energia, mas a empresa decidiu independentemente fazê-lo por respeito aos trabalhadores.”

A empresa tem 190 funcionários somente em Messaglia e 150 no condado de Teramo. “Agradecemos aos nossos colaboradores pelo trabalho que realizam e pelo empenho constante que demonstram – prosseguiu Panzeri – pareceu-nos justo também expressar a nossa gratidão em actos e palavras, sobretudo tendo em conta a proximidade da Páscoa. temos cerca de 400 pessoas na Itália, mas também temos outros escritórios ao redor do mundo, na Alemanha, Romênia, Portugal e Bulgária, com um total de 850 funcionários. No momento, o decreto de energia foi promulgado apenas na Itália, então fomos poder doar o voucher apenas para funcionários italianos, veremos se algo semelhante é feito em outros estados em que atuamos.”

Vales de gasolina 200 euros

Juntamente com o voucher, o próprio Panzeri enviou uma carta de bons votos aos colaboradores: “Gostaríamos de agradecer a todos pelo contínuo empenho no seu trabalho – lê-se na carta – mesmo nestes momentos difíceis da vida que enfrentamos no dia seguinte . Hoje. A Catra Spa está sempre empenhada em garantir e potenciar o bem-estar e a promoção do bem-estar Colaboradores de iniciativas independentes. Estamos confiantes que irá apreciar esta iniciativa e que continuará a dar o seu inestimável apoio ao nosso desafios no futuro”.