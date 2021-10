Prefeito de Isola di Faenza, presidente da European Road to Ceramics

É uma associação “acreditada” pela União Europeia para promover a produção e tradição da cerâmica continental.

O prefeito de Faenza, Massimo Isola, foi nomeado presidente da “European Road to Ceramics” pelos próximos três anos. É uma via cultural aprovada pelo Conselho da Europa desde 2012 e tem como objetivo divulgar o património cultural associado à produção cerâmica e às suas tradições ancestrais.

O percurso foi gerido por uma associação que, durante os primeiros cinco anos, foi coordenada pelo município de Limoges, uma cidade francesa com uma longa tradição em majólica. Para relançar o roteiro e agregar mais valor a ele, os parceiros do Caminho Cultural assinaram, em agosto de 2018, a passagem do Guia Faenza, que assim passou a ser o novo coordenador. Neste sentido, foi criada uma associação específica com sede na cidade de Manfreda. Naquela época havia cinco parceiros: além de Faenza e Lemmings, havia também as cidades de Höhr-Grenzhausen (Alemanha), o Museu Selb Porzelnikon (Alemanha) e o Museu Prinsenhof em Delft (Holanda).

Massimo Isola foi nomeado Presidente e Benedetta Diamante foi nomeada Diretora do Setor de Cultura da Federação Romena de Ventina. Em 2020, Gmunden (Áustria), Castelo della Plana (Espanha), Boleslawiec (Polônia) Iznik Museum (Turquia), Sheki (Arzebaijão), Manises (Espanha), Telemark também se juntaram à Strada em duas rodadas consecutivas. Aveiro (Portugal).

Por isso, nos últimos dias Limoges acolheu a Assembleia Geral da Rota Europeia da Cerâmica com a eleição da nova cimeira na ordem do dia. Após uma discussão aprofundada sobre estratégias de desenvolvimento, projetos futuros e outras questões operacionais mais difíceis, os membros elegeram por unanimidade Massimo Isola como Presidente e Isabel Debourg (Limoges) como Vice-Presidente, reafirmando assim a composição que tem norteado o percurso cultural do Conselho da Europa nos últimos três anos.