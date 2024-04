Diesel ou elétrico 200-300 km por dia? Luca deve escolher um carro novo com o qual possa percorrer uma distância entre 200 e 300 quilômetros por dia nos vales do Trentino. Elétrico Ele responde. Lembramos que seus e-mails devem ser enviados para [email protected]

Não quero perder tempo carregando se viajo a trabalho: diesel ou elétrico?

"C Parabéns para você Seus vídeosJá faz algum tempo que te acompanho e agora estou numa encruzilhada na hora de escolher um carro novo…Diesel ou elétrico? Todos os dias para o trabalho eu faço 200 a 300 km sobre Vales do Trentino Minha escolha como carro elétrico é Volkswagen ID.4 …

Ao carregar na caixa à noite, é possível passar o dia sem recarregar Não perca tempo? E também porque em alguns dias Encontre uma coluna É muito difícil. Obrigado, mantenha-nos atualizados enquanto você faz“. Luca Vanoli

Depende principalmente da energia que você carrega em casa

Responder. Depende Energia composta em casa. Se falarmos sobre os clássicos 3 kW, É possível que carregar durante a noite enquanto o carro está na garagem não seja suficiente. 530 km, Volkswagen anuncia consumo 17,4 kW/100 km. O consumo aumenta significativamente em condições de frio extremo e em estradas difíceis. Se então introduzirmos aprox. 25 kWh À noite, para as distâncias indicadas por Luca, a autonomia não nos será suficiente. Dependeem casa. Se falarmos sobre os clássicosÉ possível que carregar durante a noite enquanto o carro está na garagem não seja suficiente. Na versão com maior autonomia, 530 km, Volkswagen anuncia consumo. O consumo aumenta significativamente em condições de frio extremo e em estradas difíceis. Se então introduzirmos aprox.À noite, para as distâncias indicadas por Luca, a autonomia não nos será suficiente.

Porém, se a potência utilizada for aumentada (o ID.4 é recarregado em alimentação CA Até 11 kW), e talvez se beneficie do aumento gratuito para 6 kW à noite e nos feriados por ele oferecido EXPERIÊNCIA ARERA A situação está a mudar e a solução do veículo eléctrico está definitivamente a tornar-se viável. E também porque com o uso começamos a localizar postos de carregamento públicos rápidos e ultrarrápidos, que se encontram no Trentino Mais difundido do que você imagina. O que pode garantir um boost rápido em qualquer situação, já que o ID.4 em questão é recarregado Até 175 kW.