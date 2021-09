PlayStation Store, ofertas de 21 de setembro de 2021

o Ofertas que isso Playstation Store E, neste caso, será reavivada a promoção de descontos duplos, que até 30 de setembro permitirão aos assinantes do PlayStation Plus usufruir de uma redução de preço adicional em uma grande seleção de jogos para PS5 e PS4.

Assassin’s Creed Valhalla, Eivor e Basim na arte oficial

Os descontos em dobro permitem que você leve para casa Assassin’s Creed Valhalla por PS5 NS PS4 preço 3.919 euros Em vez de 69,99: este é o número mais baixo alcançado por um RPG de ação da Ubisoft, que oferece uma campanha decididamente de corpo inteiro, ambientada em um mapa enorme: o mapa da Inglaterra do século 9.

Por ordem dos bravos Ivor, o guerreiro escolhido do clã Raven, teremos que guiar nossos homens através do difícil êxodo da Noruega para as costas inglesas, a fim de encontrar um novo e próspero lar. Uma vez lá, seria necessário formar o maior número possível de alianças para conter a ira das forças de Alfredo, o Grande.

Dividido em histórias, como as da mitologia nórdica, o modo de história do Assassin’s Creed inclui Valhalla (confira aqui) desde o início graças à qualidade dos personagens e Cenários, que durante as etapas de exploração a pé ou a cavalo proporcionam vistas certamente sugestivas e são, sem dúvida, o elemento visual mais relevante desta produção.

o lado ToqueNo entanto, vários novos recursos foram introduzidos em comparação com o anterior Assassin’s Creed Odyssey (aqui está a análise), com um retorno melhorado e um estoque mais compacto e racional, com armas que podem ser usadas com as duas mãos, bem como missões que incluem invasões em mosteiros e aldeias.