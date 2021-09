Nvidia GeForce RTX 3060, 3070, 3080, 3090 vazou online, primeiras especificações – Nerd4.life

Nvidia GeForce RTX 3060, 3070, 3080 e 3090 Super Parece ter vazado online, e eles se colocaram na fila de uma série de boatos que falam sobre o novo lançamento da renovada série Nvidia 3000 com modelos Super, mas as informações ainda não são claras, com os primeiros Especificações técnicas que podem estar em processo de definição.

Assim, os quatro modelos em questão terão todos um modelo Super versão Previsto para um futuro próximo, com uma apresentação programada para ocorrer nos próximos meses, embora os modelos atualmente no mercado ainda sejam difíceis de disponibilizar, se não a preços significativamente mais elevados do que os listados. Segundo alguns, o RTX 3000 Super poderá ser anunciado em início de 2022, mas se os modelos que vazaram estiverem corretos, esse show pode acontecer mais cedo.

Todos os quatro modelos Super, baseados nos primeiros recursos da rede relatados por Overclock3D, devem trazer algumas melhorias para a frente do dispositivo. Quantidade base CUDA Presente nos cartões e na quantidade e qualidade da memória de vídeo, sendo o maior aumento registrado no RTX 3060 Super em relação aos modelos anteriores.



É muito difícil encontrar a série Nvidia RTX 3000 no mercado

Obviamente, tudo precisa ser verificado e por agora deve ser considerado apenas um boato, mas os dados relatados referem-se a um RTX 3060 Super com 5632 CUDA Core e 12GB de memória de vídeo GDDR6X de 192 bits, enquanto o modelo atual possui 3584 núcleos CUDA (4864 no modelo Ti) e memória de vídeo GDDR6.

O RTX 3070 Super 5888 CUDA Cores e 8GB de 256 bits GDDR6X VRAM, que são basicamente as mesmas especificações do 3070, é um pouco questionável, enquanto a versão Ti tem 6144 CUDA cores com as mesmas especificações de memória.

O RTX 3080 Super é caracterizado com 8960 CUDA Core e 12GB de 384 bits GDDR6X, um cruzamento entre a Standard Edition e o Ti em termos de núcleo, mas com as mesmas características deste último em termos de memória.

Por fim, o RTX 3090 Super se apresentará como uma versão Superior Ao todo, com 10752 núcleos CUDA e 24GB de memória de vídeo GDDR6X de 384 bits, contornando os núcleos Standard Edition e Ti, com os quais compartilham a mesma arquitetura VRAM. Já em janeiro passado falava-se de possíveis super versões do RTX 3080 e 3070, mas nenhuma confirmação a esse respeito chegou ainda.