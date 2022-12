Os jogadores estão processando a Microsoft para bloquear a aquisição – Multiplayer.it

Forneceu um grupo de jogadores isso causa para mim Microsoft para Impedindo a aquisição da Activision BlizzardComo isso irá prejudicá-los e aos consumidores em geral.

O processo registrado no tribunal de San Francisco envolve 10 pessoas, cada uma das quais afirma jogar em diferentes plataformas. Portanto, não faltam jogadores do PlayStation, mas também do Xbox.

“A Microsoft já controla um dos maiores e mais populares sistemas de jogos do setor”, afirmam os documentos do processo. “A aquisição dará à Microsoft uma posição incomparável na indústria de jogos, tornando-a a empresa com o maior número de jogos obrigatórios e franquias icônicas”.

O processo lista todas as aquisições anteriores da Microsoft de 2014 até a aquisição da Zenimax Media (Bethesda) em 2020. Também se refere incorretamente à aquisição da Rare em 2022, já que foi concluída em 2002, obviamente um pequeno “erro de digitação”. .

Os demandantes alegam que a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft Isso machucaria grande parte do públicoporque “pode ​​diluir a concorrência em qualquer um dos principais mercados, resultando em preços mais altos, menos inovação e criatividade, menos opções para os consumidores e outros fatores anticoncorrenciais eficazes”.



Activision Blizzard e os heróis das franquias que podem se tornar propriedade da Microsoft

O documento também fala em menos concorrência no mercado de trabalho, pois os empregados terão menos opções caso a manobra seja bem-sucedida.

“Isso é particularmente preocupante, dado que a Activision Blizzard está atualmente envolvida em ações judiciais movidas por funcionários do Departamento de Emprego e Habitação da Califórnia que alegam que a empresa se envolveu em discriminação sexual e assédio sexual”, afirma o documento.

Este processo é claramente menos significativo do que o movido pela US Federal Trade Commission, que tem toda a intenção de bloquear a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.