Data de lançamento, com modo Arena grátis para todas as versões – Multiplayer.it

Era Próximo Xbox e Steam em março de 2023. Foi anunciado um novo trailer que também introduziu um novo trailer O modo livre chama-se Arena. Informações compartilhadas via IGN USA. Você pode assistir ao vídeo abaixo.

lá A descrição oficial do vídeo Lê-se: “Veja o que há de novo modo arena Chegando ao Sifu, o excelente jogo de luta de artes marciais. Arenas estará disponível em todas as plataformas em março como parte de uma atualização gratuita para coincidir com a chegada do jogo no Xbox e Steam também.”

desenvolvedor Sloclap Claims: “Completar arenas com sucesso desbloqueará gradualmente um novo lote enorme de modificadores, que dobram a quantidade atual do jogo e adicionam movimentos alternativos às capacidades de kung fu do personagem principal. Completar novos desafios de arenas também desbloqueará novos truques e novas roupas exclusivas.”

https://www.youtube.com/watch?v=wO7vQrjJ- Ok

Eu mencionei isso antes Sifu já estava disponível no PC, mas através da Epic Games Store, não através do Steam. Quanto às versões de console, até o momento, o jogo está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Em março de 2023, o jogo também estará disponível para Xbox.

Explicamos em nossa análise que “Sifu nos impressionou tremendamente. É um título mecânico de granito, apoiado por um design digno de veteranos absolutos em desenvolvimento, que não tem medo de ser brutalmente exigente e consegue surpreender até em termos técnicos. Não é particularmente demorado (principalmente se eu fosse um jogador de nível muito alto), mas é um ótimo título para dizer o mínimo, altamente recomendado para fãs de ação e desafios implacáveis. Se este é apenas o segundo trabalho de Sloclap e eles já cresceram a este ponto, não ousamos imaginar o que eles podem fazer no próximo jogo “.