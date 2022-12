Também chega à Itália | A transmissão que todos esperavam

A plataforma de streaming da marca Apple está prestes a dar um salto ao conquistar também o mercado de smartphones

Hoje em dia, você provavelmente assiste apenas a alguns programas de TV em uma tela de TV real. A era do streaming traz níveis sem precedentes de flexibilidade para a indústria do entretenimento como um todo, permitindo que você acompanhe os programas em seu telefone, tablet ou outro gadget que caiba na sua mochila.

Há apenas um problema: sem um aplicativo dedicado, É improvável que muitos usuários ajustem. A Play Store é o lar da maioria dos itens básicos, mas se você deseja transmitir ou baixar uma série da Apple, pode haver boas notícias para o seu futuro.

As indiscrições da Apple

De acordo com o denunciante da Apple, ShrimpApplePro, a empresa está finalmente trabalhando para trazer seu serviço de streaming interno para o Android.

exclusivo

O aplicativo Apple TV está chegando ao Android e ainda está em teste beta interno. Será lançado em breve.

O aplicativo Oh Apple Music para Android também está sendo atualizado. – ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) 20 de dezembro de 2022

+ A Apple TV é o lar de uma crescente coleção de programas e filmes originais, incluindo séries aclamadas pela crítica como For All Mankind, Ted Lasso e Severance, Série conhecida na Itália como “Scissione”. Apesar de ganhar um Emmy e até mesmo um Oscar de Melhor Filme com CODA, os usuários do Android ficaram sem um aplicativo dedicado para telefones ou tablets.

Primeira tentativa há um ano

Anteriormente, um aplicativo apareceu em dispositivos Android TV no verão de 2021 que parece dar credibilidade a esta notícia. A Apple também não é estranha à Play Store; Além de seu aplicativo Move to iOS para abandonar o Android, a empresa está permitindo que os assinantes de música transmitam toda a sua biblioteca na plataforma do Google.

Como assistir AppleTV

Atualmente, para assistir ao conteúdo original da Apple no Android, você precisa usar o site deles. Isso funciona bem Para reprodução local, mas é um pouco complicado em comparação com o aplicativo original e não oferece suporte ao Cast.

Espera-se que o aplicativo finalmente chegue em breve, a fim de tornar a plataforma de streaming da Apple um sério concorrente em relação a outros gigantes do mercado, como Netflix ou Prime Video.