Ubisoft + chega à Itália, detalhes sobre preços e programa do fundador – Nerd4.life

Ubisoft anunciou que o serviço de assinatura Ubisoft + Disponível agora para estádios do google Em beta também na Itália, dando acesso aos títulos dos catálogos da software house francesa a um preço decididamente atraente. Abaixo estão os detalhes da assinatura e os custos do programa Fundador, o que lhe permitirá, entre outras coisas, bloquear o preço do serviço a uma taxa reduzida.

Ubisoft + está programado para ser lançado em 30 de setembro de 2021 Para Google Stadia e Amazon Luna (serviço de jogos em nuvem da Amazon, ainda não disponível na Itália) e já está ativo no PC. O serviço dá acesso ao catálogo cada vez maior da Ubisoft, que inclui +100 jogos, incluindo os últimos lançamentos.



Ubisoft +

Assinantes novos e existentes, que vincularão sua conta Ubisoft ao Stadia até 29 de setembro, se tornarão Fundador Você poderá manter o acesso entre plataformas após o término do período de teste com o preço de assinatura atual de € 14,99 por mês, a menos que a assinatura seja alterada (mudança de plano ou rescisão temporária). A partir de 30 de setembro, o acesso multiplataforma estará disponível no Google Stadia por € 17,99 por mês. Ubisoft + ainda estará disponível para PC por € 14,99 por mês.

Ubisoft oferece + no Stadia, Luna e PC edição Premium Dos próximos lançamentos e dos jogos mais populares do catálogo da Ubisoft. Os jogadores poderão desfrutar dos jogos da Ubisoft em seus dispositivos e aproveitar a progressão de plataforma cruzada de novos títulos, como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic e Rainbow Six Extraction. Para mais detalhes e a lista atualizada de títulos disponíveis no catálogo, consulte o isto oficial da Ubisoft, que você pode acessar para este endereço.

Enquanto isso, o Google Stadia anunciou os jogos de setembro para assinantes do Pro.